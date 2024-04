Xbox Game Pass: anuncian un montón de juegos que llegarán al servicio; una sorpresa ya está disponible

Xbox Game Pass comenzó el año de la mejor manera, y todo parece indicar que la racha positiva continuará en los próximos meses. Ya sabíamos que, al menos, 40 títulos se unirían al catálogo en 2024, pero recientemente se confirmaron más juegos que los suscriptores podrán disfrutar sin cargo extra.

Tal como había prometido, durante la mañana del 29 de abril de 2024 tuvo lugar una nueva edición del ID@Xbox Digital Showcase, un evento especial donde se mostraron nuevos adelantos de algunas propuestas indie que están en camino a las consolas Xbox.

El escaparate digital fue el escenario ideal para conocer a los próximos juegos independientes que se unirán a la librería de Xbox Game Pass y PC Game Pass en los meses venideros. Una buena noticia es que un atractivo título llegó de sorpresa al servicio y ya está disponible.

Video relacionado: Xbox Game Pass: 6 años de evolución

Durante el ID@Xbox Digital Showcase se mostraron 10 títulos que formarán parte del catálogo del servicio de suscripción. Además, se confirmó la ventana de lanzamiento de 2 expansiones de un par de títulos muy populares que actualmente están disponibles en el programa de Microsoft.

Algunos de estos títulos ya sabíamos que estaban en camino. Ese es el caso de 33 Immortals, el roguelike cooperativo desarrollado por Thunder Lotus; Dungeons of Hinterberg, el hermoso título de acción y exploración de Microbird Games; y Commandos: Origins, el juego de estrategia de Claymore Game Studios.

En el evento también hubo lugar para sorpresas, pues se confirmó que Humanity, el aclamado título independiente de acertijos desarrollado por Enhance; y All You Need Is Help, un nuevo título cooperativo multijugador; se unirán al catálogo de Xbox Game Pass en 2024.

También se confirmó que 5 juegos de Gamera Games estarán disponibles en el servicio de suscripción. Fue una grata sorpresa saber que The Rewinder, un hermoso título de aventuras con estilo pixelart, llegó de sorpresa al servicio de suscripción y ya está disponible sin cargo adicional para todos los suscriptores.

3 THINGS:



1) a bunch of Gamera Games are coming soon!

2) you can play The Rewinder today

3) watch this montage to get as hype as we are about this 👇 pic.twitter.com/OUaZUx5Zla