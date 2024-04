Manor Lords, el indie del momento, la rompe con 1 millón de copias vendidas

Aunque la industria de los videojuegos está más competida que nunca y en la cima hay pocas oportunidades para innovar o ver algo novedoso, las sorpresas siguen llegando por parte de la escena indie. En los últimos días, un simulador ha cobrado relevancia y si no lo conoces, pronto lo harás pues se está volviendo muy popular.

El pasado 26 de abril se lanzó en acceso anticipado Manor Lords, juego de estrategia, construcción de ciudades y gestión de sociedades y ejércitos con temática medieval. Su debut tuvo lugar en Steam, pero también en Windows y lo mejor es que a la par se lanzó en PC Game Pass. Pues bien, ha sido cuestión de horas para que el éxito llegue pues este juego desarrollado por Slavic Magic y publicado por Hooded Horse ya vendió 1 millón de copias y alcanzó un pico de 170,000 usuarios concurrentes en Steam por lo que se le considera como el indie del momento.

Since yesterday's launch Manor Lords has already sold over 1 million copies & hit a peak Steam concurrent player count of 170k - highest ever for a city builder (or for other different genres like GSG/4x/colony sim). Congrats @LordsManor, we're honored to serve as your publisher! pic.twitter.com/559uGRp1NO