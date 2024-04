Street Fighter 6: ¿Cuándo llega Akuma? Capcom lo revela

Street Fighter 6 ha sido un éxito para Capcom, algo confirmado por la misma compañía japonesa la semana pasada durante su reporte financiero, y esto significa que la llegada de nuevo contenido seguirá su rumbo. En este caso, los jugadores esperan la llegada de nuevos personajes y uno de los más letales llegará pronto.

Por medio de un comunicado de prensa, Capcom anunció que Akuma llegará a Street Fighter 6 el próximo 22 de mayo en las versiones del juego en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC. De acuerdo con la información, la llegada de Akuma verá el estreno de un nuevo escenario, Enma's Hollow, donde el personaje sigue su entrenamiento para dominar las artes oscuras potenciadas por su poder demoniaco.

Bow down to the legend or be consumed by the demon. 😈



Akuma will unleash his rage on foes worthy enough to face him in #StreetFighter6 on May 22! pic.twitter.com/epRNjPnudh