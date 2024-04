Rise of the Ronin tuvo mejor estreno que la serie Nioh

Rise of the Ronin debutó en medio de grandes lanzamientos de otras compañías que terminaron por opacar su debut a inicios de este año. De hecho, hace algunas semanas salió a la luz un documento en el que la compañía responsable del proyecto revelaba que el título no cumplió con sus expectativas de venta, pero un nuevo informe da cuenta de un mejor desempeño.

Aunque el calendario estuvo algo apretado y los comentarios iniciales de Koei Tecmo sugerían que las ventas se habían quedado cortas, la verdad es que eso no quiere decir que a esta nueva franquicia ambientada en Japón le haya ido tan mal como algunos creen.

¿Rise of the Ronin no vendió bien en PlayStation 5?

Sabemos esto gracias a que Koei Tecmo acaba de publicar un nuevo informe financiero en el que destaca que las ventas iniciales de Rise of the Ronin han sido superiores a las de ambas entregas de la serie Nioh.

Recordemos que Nioh, al igual que Rise of the Ronin, es una serie exclusiva de consolas PlayStation. Sin embargo, a diferencia de esta última, Nioh ya puede encontrarse en PC, mientras que Koei Tecmo no ha revelado planes similares para Rise of the Ronin.

Rise of the Ronin gozó un mejor estreno que Nioh y Nioh 2

¿Cuántas copias ha vendido Rise of the Ronin?

Los últimos datos de ventas de la serie Nioh datan de octubre de 2022, cuando se reveló que ya había vendido un total de 7 millones desde su estreno original en 2017. El juego superó 1 millón de unidades vendidas tras 17 días en el mercado. Desafortunadamente, Koei Tecmo no ofreció cifras detalladas con respecto a Rise of the Ronin; de hecho, hoy por hoy no se sabe todavía cuantas unidades ha vendido el título exclusivo de PlayStation 5.

En las diapositivas, la compañía destacó las cualidades de su proyecto, como los gráficos, la historia y experiencia de juego, la acción y el combate que dan cuenta de la "culminación de creación de juego" del estudio y lo novedoso de su mundo abierto.

Otro punto en el que Koei Tecmo hizo hincapié fue lo bien que fue recibido el título, pues habló del 87 de Metascore que le dieron los jugadores en comparación con el 76 que obtuvo por parte de la crítica especializada.

En conjunto, la compañía japonesa refiere que esto son pasos adelante para su plan de crecimiento de mediano a largo plazo.

Rise of the Ronin está disponible en PlayStation 5. Puedes encontrar más noticias relacionadas con él si visitas su ficha o si consultas nuestra reseña escrita.

