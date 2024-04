SEGA y ATLUS tendrían grandes planes para Nintendo Switch 2

SEGA tiene grandes planes para títulos viejos y clásicos de su época de oro, pues ya anticipó que tiene ambiciosos planes para traer de regreso varias de sus franquicias y al parecer los jugadores de Nintendo no se quedarán fuera de las celebraciones.

Dado lo prematuro de los proyectos, SEGA no ha confirmado detalles sobre las plataformas en las que estarán disponibles. No obstante, tomando en cuenta el precedente de la falta de apoyo de compañías externas a las consolas de Nintendo, muchos podrían esperar que los remakes que anunció ATLUS no llegarán al rumorado Nintendo Switch 2; sin embargo, esta vez al parecer sucederá lo contrario.

SEGA y ATLUS al

Estamos hablando de la informante Midori, que suele ser muy activa en Twitter (X) y responde con frecuencia las inquietudes de sus seguidores sobre proyectos de SEGA y ATLUS.

Al ser cuestionada al respecto, la informante aseguró que no sólo los remakes o versiones actualizadas de títulos viejos de ATLUS llegarán a la consola, sino también todos los remakes que planea la compañía, como aquellos que mostró en The Game Awards 2023.

Los remakes de SEGA y ATLUS no se saltarán Nintendo Switch 2, de acuerdo con la acertada informante Midori

Si bien ATLUS y SEGA jamás han dejado de dar soporte a las consolas de Nintendo, las compañías han sido inconsistentes, llevando títulos caso por caso a las más recientes portátiles de Nintendo y no todos los juegos multiplataforma como lo hacen con PlayStation, Xbox y PC.

Dicho esto, pues, se espera que por lo menos lleguen a la siguiente consola de Nintendo títulos como Jet Set Radio, Golden Axe, Shinobi, Streets of Rage y Crazy Taxi, así como los rumorados remakes de Persona que ATLUS tiene en desarrollo, de acuerdo con Midori.

