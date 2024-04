Xbox Game Pass: estos 8 títulos tienen los días contados y debes jugarlos antes de que sea tarde

Hay malas noticias para los usuarios de Xbox Game Pass, pues Microsoft confirmó esta mañana que su popular servicio perderá juegos muy interesantes en unas cuantas semanas. Para ser exactos, son 8 títulos los que tienen los días contados en la plataforma, así que te recomendamos darles un vistazo antes de que sea demasiado tarde.

Estos 8 juegos dejarán Xbox Game Pass en mayo

Just Cause 4 Reloaded y más juegos se van de Xbox Game Pass

Si eres usuario activo de Xbox Game Pass o PC Game Pass debes tomar en cuenta que atractivos juegos dejarán de estar disponibles muy pronto. Los servicios perderán títulos de acción, RPG, aventura y destacados juegos independientes.

Entre la lista destacan Just Cause 4 Reloaded y Eiyuden Chronicle Rising, títulos que tuvieron una buena recepción en el servicio y que se han mantenido en él durante bastantes meses. También te queda poco tiempo para disfrutar experiencias como Norco, Ghostlore y Eastern Exorcist.

La lista se complementa con títulos como Fuga: Melodies of Steel 2, SD Gundam Battle Alliance y Supraland Six Inches Under. Todos los juegos mencionados dejarán de estar disponibles para consolas, PC y la nube el próximo 15 de mayo.

Como siempre, Microsoft recordó a los jugadores que pueden aprovechar su suscripción para adquirir cualquiera de los títulos mencionados con un descuento especial. Abajo te dejo la lista:

Eastern Exorcist

Eiyuden Chronicle Rising

Fuga: Melodies of Steel 2

Ghostlore

Just Cause 4 Reloaded

Norco

SD Gundam Battle Alliance

Supraland Six Inches Under

