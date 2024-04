PS Plus: ya puedes probar uno de los grandes lanzamientos de 2024 sin cargo extra

Aunque aún está por verse si superará a 2023 en lo que respecta a buenos lanzamientos, 2024 luce prometedor y en los últimos meses debutaron títulos muy llamativos, aunque también es cierto que algunos dejaron mucho que desear. Si estás suscrito al nivel más caro del servicio PlayStation Plus, te alegrará saber que puedes probar uno de los estrenos más recientes sin cargo extra.

Es posible que sepas que el programa de Sony se divide en 3 niveles: PS Plus Essentials, PS Plus Extra y PS Plus Premium (Deluxe). Cada uno ofrece una serie de beneficios adicionales, aunque necesitas contratar el plan más caro y completo si deseas aprovechar todas las ventajas.

El nivel PS Plus Premium (Deluxe) ofrece, entre otras cosas, pruebas de juegos de tiempo limitado. Como podrás imaginar, estos demos exclusivos son una buena oportunidad para disfrutar las primeras horas de un título y conocer si se alinea con tus expectativas y gustos.

Video relacionado: El inevitable destino de los servicios de videojuegos

PlayStation Plus te deja jugar TopSpin 2K25 por tiempo limitado

Recientemente, el servicio de suscripción de Sony se actualizó y agregó 4 nuevas pruebas a su catálogo. De esta manera, ya puedes disfrutar Exoprimal, GRIS, Shadow Warrior 3 y Trek to Yomi sin restricciones, aunque sólo por tiempo limitado. ¿No te gusta ninguno de esos títulos y prefieres las experiencias deportivas?

En ese caso, te alegrará saber que el programa acaba de añadir una prueba gratuita de TopSpin 2K25, la más reciente entrega del popular simulador de tenis de 2K Games. Si te llama la atención, debes saber que ya puedes descargarla si eres suscriptor del nivel PS Plus Deluxe.

La prueba está disponible para PlayStation 4 y PlayStation 5 y tiene una duración de 2 horas. Ten en cuenta que la cuenta regresiva comenzará tan pronto como inicies la aplicación por primera vez, por lo que te recomendamos aprovechar el máximo tu tiempo.

Disfruta TopSpin 2K25 por tiempo limitado gracias a PlayStation Plus

Durante el periodo gratuito de TopSpin 2K25, podrás explorar todos los modos juego, conocer a los tenistas profesionales que hacen acto de presencia y, por supuesto, participar en partidas competitivas contra la CPU y otros jugadores. Una buena noticia es que conservarás tu progreso si decidas comprar el título.

¿Qué es TopSpin 2K25?

En caso de que no lo conozcas, déjanos decirte que esta nueva entrega de la franquicia de tenis fue desarrollada por Hangar 13. Podrás jugar como Roger Federer, Serena Williams, Frances Tiafoe, Iga Swiatek, Carlos Alcaraz y más leyendas de esta disciplina deportiva.

TopSpin 2K25 presenta múltiples modos de juego en los que podrás competir contra la inteligencia artificial y otros jugadores. Por ejemplo, en MyPlayer podrás personalizar tu estilo de juego y ajustar tus atributos para poner a prueba tus habilidades en el tour mundial.

Aunque tiene buenas ideas y representa un regreso decente para la franquicia, el videojuego de Hangar 13 y 2K Games tiene una calificación promedio de 77 puntos en Metacritic y reseñas mixtas en Steam. Dicho esto, el demo PS Plus Deluxe es la oportunidad perfecta para que lo pruebes y saques tus propias conclusiones.

TopSpin 2K25 es uno de los grandes estrenos de 2024, aunque no cumplió con todas las expectativas

Pero cuéntanos, ¿le diste una oportunidad a este juego deportivo? Déjanos leerte en los comentarios.

Sigue este enlace para encontrar más noticias relacionadas con TopSpin 2K25 o visita esta página para leer más información sobre PlayStation Plus.

Video relacionado: ¿Qué es el nuevo PlayStation Plus?

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News / MSN / Whatsapp