Palworld: ¿cuándo llega la nueva actualización? Xbox lo revela

El éxito sorprendió a Pocketpair, creadores de Palworld, y de inmediato pusieron manos a la obra para desarrollar nuevo contenido pues en cuestión de semanas millones de jugadores se dieron cita en este título de supervivencia. El tiempo ha pasado y por fin hay noticias sobre lo que está en camino.

Por medio de una publicación en la cuenta oficial de Xbox Game Pass en X se reveló la ventana de lanzamiento de la próxima actualización de Palworld. De acuerdo con la información, será en algún momento de junio que este gran y esperado update llegue al juego de supervivencia con mecánicas de criaturas tipo Pokémon. Como parte del primer vistazo a lo que está en camino, Pocketpair compartió un video que promete la llegada de nuevos Pals de distintos tipos para aumentar el número de criaturas disponibles.

you'll be meeting some new Pals this summer!!!



Palword's next update is coming in June pic.twitter.com/bVnrv2EUlV