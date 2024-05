The Pokémon Company establece subsidiaria que trabajará en su próximo juego

Pese a que Game Freak es un estudio pequeño si hablamos de manera relativa a los resultados que obtiene, The Pokémon Company es una entidad mucho más grande, que incluso cuenta con varias subsidiarias y como ejemplo está una nueva que acaba de establecer junto con un viejo aliado.

A través de un comunicado de prensa, se dio a conocer que The Pokémon Company y DeNA acaban de establecer conjuntamente una nueva entidad llamada Pokémon Card Studio Co., Ltd, que se formó a partir de la subsidiaria de DeNA DeNA Digital Production Co., Ltd.

DeNA y The Pokémon Company establecieron una nueva empresa

De acuerdo con los detalles, este cambio entró en efecto el pasado 26 de abril y se llevó a cabo con el objetivo de "promover la colaboración basada en la sólida asociación" entre ambas compañías.

The Pokémon Company se alió originalmente con DeNA a finales de la década pasada y su primer proyecto en conjunto fue el título móvil gachapón Pokémon Masters EX, que debutó en 2019. Poco después, DeNA lanzó el también título móvil gachapón Mario Kart Tour, producto de una colaboración con Nintendo.

A inicios de 2024, DeNA y The Pokémon Company anunciaron que trabajarían en un nuevo proyecto, Trading Card Game Pocket, que ofrecerá una nueva experiencia de coleccionismo e intercambio de cartas de Pokémon TCG.

DeNA Digital Production Co., Ltd estará enfocada en el desarrollo de Trading Card Game Pocket

Precisamente, The Pokémon Company y DeNA anunciaron el establecimiento de Pokémon Card Studio Co., Ltd para enfocarlo en este proyecto de cartas y se reveló que cuenta con un capital de ¥50 MJPY y que DeNA es propietaria de 66.6%, mientras que a The Pokémon Company le pertenece 33.4%.

Es pertinente recordar que no es el único estudio que The Pokémon Company ha establecido en tiempos recientes. De hecho, la compañía a inicios de este año reveló la fundación de la subsidiaria Pokémon Works, que curiosamente operaría en el mismo edificio que ILCA, estudio encargado de Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl y Pokémon HOME.

