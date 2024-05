The Legend of Zelda: cineasta revela nuevos detalles del filme

Tras la confirmación de la película de The Legend of Zelda, hay altas expectativas puestas en el proyeto, pero los detalles llegarán con cuentagotas. Afortunadamente, el director del filme no es tan hermético y acaba de revelar como quiere que sea la producción.

Algo que llama la atención del director Wes Ball es que es fan de la franquicia y hace más de 1 década expresó que le encantaría que hubiera una adaptación de la serie animada por computadora (CGI).

"Como nunca tendré siquiera la oportunidad de dirigirla... la siguiente gran película con captura de movimiento al estilo Avatar debe ser... THE LEGEND OF ZELDA", expresó en su tiempo el director.

¿La película de The Legend of Zelda tendrá CGI?

Al ser cuestionado sobre esta antigua declaración, Ball mencionó que "probablemente ya no es lo que elegiría" para la adaptación. Por lo visto, luego de trabajar en proyectos de este estilo, como su próxima película: Kingdom of the Planet of the Apes, el creativo habría calmado esa inquietud en torno al CGI que tenía y habría cambiado de parecer en cuanto al proyecto de Nintendo, que no quiere que se valga de la animación por computadora o CGI, sino que se sienta con los "pies en la tierra" y "real".

"Al igual que Avatar, y a diferencia de otras películas anteriores de Apes, esta película [Kingdom of the Planet of the Apes] tiene alrededor de 30 o 40 minutos de CGI completo. Como cada hoja, cada trozo de corteza, ya sabes, CGI completo", expresó el director en una entrevista con Polygon. "Así que tuve que probar un poco esa experiencia de Avatar, donde son solo actores en un escenario de captura de movimiento fingiendo con todas estas cajas locas y sustitutos de objetos. Eso fue muy divertido".

Wes Ball quería hacer una película de Zelda con CGI, pero ya no

Adicionalmente, Ball reiteró en una sesión de preguntas y respuestas en reddit que el filme será "ambicioso" y aseguró que confiará en el equipo talentoso que trabajará con él para ofrecer algo genial para los fans, entre los cuales se incluye, y se cerciorará de que todo el presupuesto se refleje en la pantalla.

Desafortunadamente, el creativo no pudo ofrecer más detalles sobre la película y bromeó que si lo hacía Nintendo saldría de los arbustos para llevárselo lejos.

