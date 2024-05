Tras éxito de Stellar Blade, Corea del Sur quiere revivir su mercado de consolas

Corea del Sur, al igual que otros países asiáticos, presenta una preferencia por los juegos móviles o en línea a tal grado que el mercado de consolas prácticamente tiene nula relevancia. Hoy hay buenas noticias para las desarrolladoras de juegos de aquella región, puesto que el gobierno acaba de confirmar que las apoyará con el fin de revivir el mercado de consolas.

Algo curioso que pasa con Corea es que es el país con el 4.º mercado de videojuegos más grande en el mundo, pero sólo aporta 1.5% de los ingresos del mercado de consolas mundial, lo cual da cuenta de la preferencia del público coreano por los juegos móviles o de PC. Como comparación, más de 40% de los jugadores en Norteamérica y Europa juegan en consola.

No olvides seguirnos en Google News.

Corea del Sur quiere revivir el mercado de videojuegos de consolas

Así lo informó el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de Corea del Sur, y dejó claro que su intención es mejorar su presencia en el mercado de consolas de videojuegos en un plazo de 5 años y dejar de depender así únicamente de las plataformas móviles y los títulos en línea para 2028.

Lo que llama la atención del comunicado es que el gobierno mencionó que planea apoyar a compañías de juegos independientes para desarrollar "un rango más amplios de videojuegos", aparte de que ayudará a compañías locales a llevar a cabo alianzas con compañías de consolas principales a nivel mundial, como PlayStation, Xbox y Nintendo para "desarrollar títulos de alta producción" (vía Yonhap News).

Gobierno surcoreano apoyará a desarrolladores para revitalizar mercado de consolas de videojuegos

Corea del Sur apoyará a estudios regionales, como SHIFT UP y NEOWIZ

Cabe destacar que este anuncio se da días después del lanzamiento de Stellar Blade, que ha resultado ser un éxito y sin duda alguna uno de los juegos más importante en lo que va de 2024 no sólo para PlayStation, sino para la industria en general y que surgió como un proyecto que SHIFT UP quiso hacer para consolas pese a que el mercado de estos sistemas en Corea es casi inexistente.

Es importante mencionar que, si bien el mercado de consolas no tiene mucha presencia en Corea del Sur y SHIFT UP acaba de erigirse como un principal impulsor de este sector de la industria, hay otras compañías que también han apoyado este negocio, como NEOWIZ, que el año pasado lanzó Lies of P y que ya anticipó que trabaja en una nueva entrega de la serie.

Por si te lo perdiste: SHIFT UP ya trabaja en un nuevo juego.

¿Qué opinas del apoyo que Corea del Sur dará al mercado de consolas? Cuéntanos en los comentarios o en Discord.

Stellar Blade ya está disponible en exclusiva para PlayStation 5. Puedes encontrar más noticias relacionadas con él si visitas esta página.

Video relacionado

Sigue informado con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News / MSN / Whatsapp