Gears of War 6: filtran supuesta captura del juego, pero no te emociones

Diversas pistas y rumores sugieren que la revelación de Gears of War 6 está muy cerca. Se especula que será uno de los grandes anuncios del próximo Xbox Games Showcase y, por supuesto, los fans de la saga están más que emocionados.

En días recientes, alguien compartió en redes sociales una supuesta captura del juego, lo que generó aún más hype entre los seguidores de la franquicia de Xbox y The Coalition. Te recomendamos controlar tus expectativas, pues la imagen es falsa y fue creada por un fan.

No, no filtraron imágenes de Gears of War 6

El usuario de X conocido como Karim Jovian compartió una imagen que asombró a todos los jugadores de Xbox. Supuestamente es una captura de la pantalla principal de Gears of War 6, donde se muestran diversas modalidades de juego.

La imagen revela un demo de la campaña, una modalidad Versus y un modo Battle Royale en estado Beta. Algunos fans de la franquicia se mostraron emocionados con lo revelado en este hallazgo, pero el problema es que es una filtración falsa.

La imagen fue creada y publicada originalmente en 2014 por el youtuber ElGamerWICHO, quien crea contenido sobre la popular franquicia. De hecho, él mismo desmintió la publicación de Jovian y dejó claro que era el autor de la imagen.

Al momento de escribir esto, X ya muestra una nota de la comunidad que advierte que la publicación no es precisa. Esto decepcionó a muchas personas que vieron la captura y pensaron que era una filtración real.

Dicho todo esto, Gears of War 6 no se ha filtrado. Xbox aún no ha confirmado su revelación para junio, pero los fans tienen esperanzas de que The Coalition sorprenda con la revelación de la nueva entrega, que supuestamente apostará por el mundo abierto.

No es una filtración de Gears of War 6

