“Ahora es injugable”, actualización defectuosa arruina exclusivo de PlayStation

El objetivo de las actualizaciones es mejorar e introducir novedades interesantes a los juegos; sin embargo, en ocasiones su efecto es el contrario y acaban por arruinar los títulos con errores inesperados y diversos problemas. Esto precisamente acaba de ocurrir con un destacado exclusivo de PlayStation.

Sucker Punch liberó recientemente la actualización 2.19 para Ghost of Tsushima. Su meta era habilitar el cross-play y así tener todo listo para el estreno del juego en PC. Sin embargo, el update generó varios problemas en el título y sus fans aseguran que ahora es injugable.

La actualización 2.19 introdujo el soporte inicial del cross-play entre PlayStation y PC para Legends. Asimismo, corrigió algunos errores relacionados con dicho modo de juego. Sin embargo, no todo salió como estaba planeado, pues generó molestos errores que dificultan disfrutar el título.

De acuerdo con diversos jugadores, el update ocasiona que el juego se congele y también provoca stuttering, lo que provoca que la tasa de cuadros por segundo caiga drásticamente en diversas ocasiones. Esto hace muy complicado disfrutar del título, sus combates y su exploración.

Como es de esperarse, los jugadores están molestos, pues ahora no pueden disfrutar el título como se debe en PlayStation 5 ni en PlayStation 4, pues los problemas afectan a los usuarios de ambas consolas. La comunidad alzó la voz en redes sociales y compartió diversos videos que muestran los problemas en acción. Los jugadores le pidieron a Sucker Punch una pronta solución, pues es muy complicado jugar tras la actualización.

Por fortuna, el estudio está al tanto de esto y ya trabaja en una solución. Se espera que lance un parche para acabar con los inconvenientes; sin embargo, por ahora no se sabe cuándo ocurrirá.

緊急事態発生です。

2.19アップデートしてから画面が止まります。

緊急確認してくださいませm(_ _)m

回線が悪いのかとか思ったのですが、前よりひどいので一応報告です。



Emergency situation.

After updating to 2.19, the screen froze.

Please check urgently m(_ _)m

I wonder if the connection… pic.twitter.com/YObOZlAdj1