Nintendo Switch está listo para recibir estos 9 lanzamientos en mayo

Estamos iniciando un nuevo mes de 2024 y es el momento de que te prepares para todos los lanzamientos que recibirá Nintendo Switch durante los próximos días y semanas. Debido a esto queremos compartirte el calendario con algunos de los estrenos más importantes de la híbrida en mayo.

Como seguramente recordarás, la plataforma de Nintendo tuvo algunos lanzamientos importantes durante abril, como Grounded, SaGa Emerald Beyond y Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Sweep the Board!.

Ahora, es tiempo de conocer qué le espera a los usuarios de Nintendo Switch a lo largo de este mes que acaba de iniciar, por lo que a continuación te dejamos la lista con algunos lanzamientos relevantes de mayo que seguramente te tienen muy emocionado.

Estos son algunos estrenos importantes para Nintendo Switch en mayo:

Endless Ocean Luminous - 2 de mayo

Little Kitty, Big City - 9 de mayo

ANIMAL WELL - 9 de mayo

Biomutant - 14 de mayo

Lysfanga: The Time Shift Warrior - 14 de mayo

Lorelei and the Laser Eyes - 16 de mayo

Paper Mario: The Thousand-Year Door - 23 de mayo

Duck Detective – The Secret Salami - 23 de mayo

Construction Simulator 4 - 28 de mayo

Mario te está esperando

Como pudiste observar, uno de los juegos más importantes en llegar a la plataforma de Nintendo es Paper Mario: The Thousand-Year Door, que ofrecerá gráficos revitalizados y funciones actualizadas en comparación a su versión original para GameCube.

Además del juego anterior, Biomutant es otro de los más esperados, ya que por fin llegará a la híbrida para llevarte a un mundo postapocalíptico en el que una plaga está arrasando con todo, por lo que serás tú quien deba explorar la región para ser su salvador o sumirla en la oscuridad.

Es importante aclarar que solamente mencionamos algunos de los títulos principales que recibirá Nintendo Switch, aunque seguramente aún hay más que estás esperando, así que no dudes en compartirlos.

¿Cuál es el juego que más esperas para mayo? Cuéntanos en los comentarios.

