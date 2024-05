PlayStation Plus perderá uno de sus mejores juegazos exclusivos en mayo

PlayStation Plus evolucionó con el tiempo y actualmente ofrece muchas ventajas adicionales. Los suscriptores de los 2 planes más caros tienen acceso a un gran catálogo de juegos sin cargo extra, similar a lo que sucede con Xbox Game Pass; sin embargo, se acaba de dar a conocer que uno de los mejores títulos exclusivos abandonará la librería.

A mediados de abril, Sony compartió la lista de los videojuegos que dejarán de estar disponibles sin costo adicional a través de PS Plus Extra y PS Plus Premium (Deluxe). En aquel momento, se dijo que los jugadores tendrían que despedirse de 25 juegos, entre los cuales se incluyen una gran variedad de experiencias de la franquicia Final Fantasy.

Lo anterior es muy malo por sí solo, pero las noticias decepcionantes continúan. De manera sorpresiva, la comunidad descubrió que uno de los mejores juegos exclusivos de PlayStation 4 y PlayStation 5 abandonará el catálogo del servicio de suscripción a finales de este mes.

Video relacionado: El gran engaño de los exclusivos

Horizon Zero Dawn: Complete Edition abandonará PS Plus Extra y PS Plus Premium

En específico, los jugadores descubrieron que Horizon Zero Dawn: Complete Edition, el aclamado RPG de mundo abierto, tiene los días contados en el programa de paga. Es un hallazgo que tomó por sorpresa a la comunidad, pues se trata de un título desarrollado por un estudio interno de Sony.

El videojuego de Guerrilla Games no aparece en la sección “Última oportunidad para jugar” del servicio de suscripción, pero si visitamos su página en la PS Store veremos un mensaje que revela que abandonará el catálogo el 21 de mayo de 2024, el mismo día en el que los 25 títulos anteriormente anunciados dejarán de estar disponibles.

No obstante, se desconoce si Horizon Zero Dawn: Complete Edition, el cual también incluye el DLC Frozen Wilds, dejará de estar disponible gratis por medio de PS Plus Extra y PS Plus Deluxe en todas las regiones. El mensaje que revela su salida no aparece en la PlayStation Store de México ni Estados Unidos, pero sí en la de Reino Unido.

Horizon Zero Dawn: Complete Edition dejaría de estar disponible gratis en PlayStation Plus

El videojuego debutó en 2016 en exclusiva para PlayStation 4, aunque dio el salto a PC en 2020. En caso de que abandone el catálogo del programa de suscripción, los jugadores de PS4 y PS5 tendrán que comprarlo por $19.99 USD para agregarlo a su biblioteca.

Se desconoce por qué Sony eliminaría el juego de Guerrilla Games de la librería del servicio. Los jugadores creen que su salida significa que el anuncio del rumoreado remaster estaría cerca, aunque eso es mera especulación. De cualquier forma, no es la primera vez que un título first-party abandona el programa. Recordemos que Marvel’s Spider-Man dejó de estar disponible en 2023.

Pero cuéntanos, ¿aún juegas este título a través de PS Plus? Déjanos leerte en los comentarios.

Sigue este enlace para leer más noticias relacionadas con Horizon Zero Dawn o visita esta página para encontrar las últimas novedades de PlayStation Plus.

Video relacionado: ¿Qué es el nuevo El nuevo PlayStation Plus?

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News / MSN / Whatsapp

Fuente