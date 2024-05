Xbox Series X|S recibirá una característica genial que los jugadores amarán

A diferencia de lo que sucedía en el pasado, las consolas contemporáneas reciben actualizaciones gratuitas que implementan mejoras y nuevas características en aras de hacer más amena la experiencia de usuario. Ya sabemos que Microsoft planea lanzar una función muy llamativa que entusiasmará a un sector de la comunidad.

Es muy común que los jugadores quieran darle un toque personal a su experiencia de gaming. La casa de Xbox está consciente de ello, motivo por el que pone mucho énfasis en las opciones de personalización de sus consolas next-gen. Actualmente, los usuarios pueden cambiar sus fondos de pantalla y otros elementos visuales de la interfaz.

Xbox continúa con esos esfuerzos y recientemente se descubrió que tiene planes de lanzar una característica genial que los entusiastas de la personalización amarán.

Para aquellos que no lo sepan, los usuarios de Xbox Series X y Xbox Series S pueden personalizar el dashboard de su consola con fondos dinámicos o con el arte específico de cada juego. Cuando se elige esta última opción, aparece la imagen predeterminada de Xbox en caso de que la aplicación o el juego en cuestión no tenga una ilustración especial.

Tal como revela el periodista Tom Warren del medio The Verge, Microsoft trabaja en una nueva característica que permitirá combinar los fondos dinámicos con el arte específico de cada juego. Actualmente está disponible para los miembros del programa Insider, y se desconoce cuándo llegará a una audiencia más amplia.

La forma en que funciona esta característica es muy simple: cuando el usuario navega por el menú principal sin posicionarse en el mosaico de un juego en particular, aparecerá el fondo dinámico que se eligió previamente. En el momento en el que se coloca sobre una aplicación, la imagen cambiará al arte específico del videojuego.

Microsoft is testing a new Xbox Home UI dashboard update that lets you enable game art backgrounds with any dynamic or regular background. Much better than having to use a default background to get the game art feature 👍 pic.twitter.com/DhdIGPZgCl