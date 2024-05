Capcom triunfa de nuevo; Dragon's Dogma 2 fue el juego más vendido de EUA

La excelente racha de Capcom no se detiene y su lanzamiento más reciente, Dragon's Dogma 2, no fue la excepción pues triunfó en uno de los mercados más importantes confirmando que la compañía japonesa sigue haciendo bien las cosas en esta era llena de éxitos.

Dragon's Dogma 2 fue el juego más vendido de marzo en EUA

La firma de análisis Circana, por medio de su analista Mat Piscatella, presentó el reporte de los videojuegos más vendidos de marzo en Estados Unidos. El primer lugar fue para Dragon's Dogma 2, juego de rol y aventura con temática medieval dirigido por Hideaki Itsuno. De acuerdo con la información, esta entrega no solo reclamó el primer puesto, también se convirtió en el tercer juego más vendido en lo que va de 2024. También fue el juego más vendido del mes en Xbox, el tercero en PlayStation y el sexto en Steam.

March 2024 Top 20 Best-Selling Premium Games - U.S. (Dollar Sales, Physical and Digital from digital data sharing publishers, excludes add-on content) pic.twitter.com/tLQUBq1b7p — Mat Piscatella (@MatPiscatella) May 1, 2024

En cuanto a lo destacable, MLB: The Show 24 debutó en la tercera posición y se reafirma como una de las franquicias deportivas más exitosas en EUA. El polémico Rise of the Ronin, exclusivo de PS5, hizo lo propio en la quinta posición, mientras que Princess Peach: Showtime! lo hizo en el sexto puesto.

No te lo pierdas: A Capcom le va tan bien que espera más ganancias de las proyectadas

Un debut muy bueno fue el de Unicorn Overlord, la nueva joya de Vanillaware pues ocupó el octavo puesto, un logro importante para un estudio y un videojuego de nicho.

Entre los regresos del mes se encuentra Horizon: Forbidden West que pasó del lugar 107 al 14 durante marzo de 2024, un interesante resurgimiento en el mercado.

Sigue informado, en LEVEL UP.

Fuente

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News / MSN / Whatsapp