Alan Wake 2 sigue sin registrar ganancias para Remedy

Alan Wake 2 fue uno de los mejores videojuegos de 2023 e incluso ganó varios premios por su propuesta y calidad. Sin embargo, una cosa es lo que sucede a nivel crítica y gremio, y otra a nivel comercial. Lamentablemente, el juego de Remedy Entertainment sigue sin generar ganancias mientras lucha para recuperar la inversión.

Durante la presentación de su reciente informe financiero, Remedy reveló detalles sobre la situación de Alan Wake 2. De acuerdo con la compañía de Finlandia, el juego sigue sin registrar ganancias pese a ser multiplataforma y estar disponible en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC vía Epic Games Store, aunque el detalle en cuestión es que muchos jugadores renegaron de que solo estuviera disponible en formato digital, algo que, según Remedy, fue pactado con Epic para que el costo de producción y distribución no se elevara.

We are humbled by the incredible reception and heartfelt reviews for Alan Wake 2. Thank you everyone who has played, shared and embraced Alan's and Saga's journey. Your support means the world to us! 🙌 🎮 🔦#alanwake pic.twitter.com/DmDkhS5urd