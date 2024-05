Take-Two cierra estudios de OlliOlli World y Kerbal Space Program 2

Los ajustes que está llevando a cabo Take-Two Interactive para estabilizar sus finanzas no significan solo despidos, también hay cancelaciones y cierres de estudios. Lamentablemente, se reporta que 2 equipos de trabajo pertenecientes al sello Private Division han cerrado sus puertas.

De acuerdo con información provista por el periodista de Bloomberg, Jason Schreier, Take-Two Interactive cerró los estudios Roll7 e Intercept Games como parte de la reestructuración que está realizando en meses recientes. En términos de videojuegos, el primer estudio es responsable del juego de acción Rollerdrome y del atractivo y divertido indie con temática de patinetas OlliOlli World. Por su parte, el segundo estudio es el desarrollador de Kerbal Space Program 2, título que sigue recibiendo actualizaciones y que, de acuerdo con la compañía madre, no está en riesgo de terminar sus operaciones.

The final OlliOlli World expansion has landed! Take to the skies of Radlandia in Finding The Flowzone - available now on all platforms🛹☁️ pic.twitter.com/d269L23TQN

Full Statement From Take-Two:



“On April 16th, Take-Two announced a cost reduction program to identify efficiencies across its business and to enhance the Company’s margin profile, while still investing for growth. As part of these efforts, the Company is rationalizing its…