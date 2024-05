Starfield: “son comprensibles”, Todd Howard se sincera y habla de las críticas negativas

Starfield es la primera franquicia nueva de Bethesda en 25 años, por lo que había grandes expectativas por parte de la comunidad. Aunque fue del agrado de muchos y en general obtuvo calificaciones positivas, es innegable que fue incapaz de resonar con todos los jugadores. El director Todd Howard está consciente de la recepción polarizante.

El RPG de temática espacial recibió muchas críticas en su lanzamiento original en septiembre de 2023. Muchos jugadores arremetieron contra el apartado técnico, el exceso de pantallas de carga y los planetas relativamente vacíos, así como otros elementos clave de la experiencia. En consecuencia, actualmente posee reseñas mixtas en Steam, aunque en algún punto cayeron a mayormente negativas.

Está claro que el videojuego de rol no fue el lanzamiento inmaculado que sus responsables deseaban; sin embargo, Todd Howard de Bethesda está conforme con el resultado final, aunque reconoce las críticas de la comunidad.

Todd Howard de Bethesda habla de la recepción mixta de Starfield

En una extensa entrevista con el podcast Kinda Funny Games, el director de Bethesda reflexionó sobre la recepción mixta de Starfield. Asegura que las críticas son “completamente comprensibles”, e indica que gran parte de las críticas provienen de fans que no están felices con que el juego sea diferente a Fallout y The Elder Scrolls.

“Es una nueva IP, así que sabes que vamos a hacer algunas cosas de manera diferente a como lo hemos hecho antes. Obviamente, tuvimos gente a la que le encantó el juego como a personas que les gustó menos. Creo que la mayoría de nuestras calificaciones están en 90, lo cual es genial”; comentó el creativo.

Muchos jugadores arremetieron contra Starfield por tener planetas separados por pantallas de carga. Está claro que muchos hubieran preferido explorar locaciones relativamente más pequeñas, pero que estuvieran conectadas y presentaran contenido más sustancial.

Anteriormente, desarrolladores de Bethesda se defendieron de las críticas negativas de Steam bajo el argumento de que el juego pretende evocar “un sentimiento de pequeñez” en los jugadores.

En la charla con Kinda Funny Games, Todd Howard destaca que la compañía tuvo hacer algunas concesiones en el diseño para permitir que los jugadores pudieran explorar todos los planetas, aunque entiende que haya algunos que prefieren el sistema de los títulos anteriores del estudio.

“Mira, vemos los comentarios. Observamos lo que los jugadores dicen: ‘esto es lo que quiero de un juego de Bethesda, que es explorar un mundo de cierta manera y Starfield no me dio eso. Yo prefiero la forma en que se hace en Fallout o The Elder Scrolls’. Y es completamente comprensible en términos de que esta es una experiencia diferente”, afirma el creativo.

Starfield es un juego polémico; algunos lo aman y otros lo odian

Pero cuéntanos, ¿estás de acuerdo con las declaraciones de Todd Howard? Déjanos leerte en la caja de comentarios.

