La serie Knuckles es un éxito y hace historia en Paramount+

Sonic the Hedgehog, como franquicia multimedia, se acaba de anotar otro éxito pues el estreno de la serie spin-off Knuckles hizo historia en Paramount+ manteniendo la excelente racha que tiene la IP de SEGA en su paso por el cine y la televisión.

La serie Knuckles inspirada en el personaje de SEGA la rompió en su primer fin de semana en Paramount+ pues registró más de 4 millones de horas vistas durante su estreno. Esta cifra estableció un récord mundial para la plataforma de streaming que ahora se refiere a la producción como "la serie original de Paramount+ más vista de todos los tiempos" incluyendo todo su catálogo, así que en este momento Knuckles es el rey. Asimismo, la plataforma reveló que en tan solo 3 días registró 1.42 millones de vistas completas e individuales de toda la serie.

