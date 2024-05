Sacerdote gastó $40 mil dólares en Mario Kart Tour y Candy Crush

Las transacciones en los videojuegos se convirtieron en una mina de oro para las compañías y al comparar los ingresos con el modelo tradicional es más que obvia la razón por las que la industria se mueva hacia esa dirección. Mientras un jugador en condiciones normales gasta $70 USD por un juego y puede o no usar más dinero para DLC, alguien sin control puede gastarse más de $40,000 USD en un free-to-play, como un... ¿Sacerdote?

Un sacerdote en EUA gastó más de $40 mil dólares en juegos para móviles

De acuerdo con un reporte de The Philadelphia Inquire (vía San Diego Red), el reverendo Lawrence Kozak, de 51 años tuvo que pagar una fianza de $250,000 USD para evitar ir a la cárcel pues es acusado de robo a la iglesia en la que trabajó de 2019 a 2022. ¿La razón? Se descubrió que durante ese periodo, el religioso gastó más de $40,000 USD en juegos para móviles como Candy Crush y Mario Kart Tour.

La reciente detención de Lawrence Kozak, quien fuera sacerdote en Pottstown, Pensilvania en el periodo señalado, fue el punto culminante de una investigación que iniciaron las autoridades luego de que el contador de la iglesia descubriera cargos a la tarjeta de crédito que no correspondían con productos o servicios tradicionales, sino con transacciones realizadas en la App Store que al sumarse dieron un total de más de $40 mil dólares.

Candy Crush era uno de los videojuegos favoritos de un sacerdote en EUA

Según las investigaciones, el sacerdote fue entrevistado por la policía en 2022 por esta situación y señaló que estaba en tratamiento para tratar su adicción a los videojuegos, pero aseguró que no usó el dinero para juegos de azar sino en contenido de títulos free-to-play. En su testimonio, Kozak niega haber actuado de forma premeditada pues asegura que la tarjeta bancaria de la iglesia ya estaba vinculada al dispositivo móvil que usaba, por lo que no se dio cuenta de que sus gastos se cargaban a la cuenta del recinto y no la suya.

Sin embargo, la policía encontró elementos que daban cuenta del uso de la tarjeta de crédito de la iglesia e intentos del sacerdote por disminuir la deuda, incluyendo un pago de $10,000 USD para dicha tarjeta con dinero de su cuenta personal.

Lawrence Kozak fue destituido de la iglesia en 2022, y en ese momento envió un cheque de $8000 como reembolso por lo que gastó en videojuegos móviles. Sin embargo, la investigación no terminó ahí y hace unos días las autoridades determinaron que sí había elementos para acusar al sacerdote de robo a los fondos de la iglesia por lo que fue detenido. Tras pagar la fianza, el sacerdote llevará el proceso en libertad, pero se comprometió a cubrir la suma y reparar el daño financiero hecho,

