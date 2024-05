El nuevo Tomb Raider dará mayor libertad a Lara Croft con un cambio polémico

El nuevo juego de Tomb Raider está en desarrollo por parte de Crystal Dynamics y hay alta expectativa porque se trata de un proyecto realizado en Unreal Engine 5, así que en términos visuales podría verse espectacular. Si bien el estudio ha sido muy cauteloso con las revelaciones sobre el proyecto, esto no ha detenido a los insiders y recientemente se compartió información que podría generar polémica.

De acuerdo con el reputado insider y usuario de X "V Scooper", el nuevo juego de Tomb Raider será de mundo abierto y tendrá lugar en la India. Al respecto, el título lucirá vastos escenarios llenos de detalles y Lara Croft tendrá la posibilidad de llegar a cualquier parte del escenario gracias a sus habilidades, sin embargo, eso no será todo pues el reporte refiere que habrá uso libre de motocicletas, paracaídas y otros vehículos con los que la protagonista podrá recorrer el mapa y llegar de un punto a otro.

Next TOMB RAIDER game will be fully open world and set in India



Featuring vast sceneries, free use of the motorcycle, parachute, and common Lara’s traversal methods to unrestrictedly navigate across a big map and its challenges pic.twitter.com/12zGTyiFql