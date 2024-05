Director de Helldivers 2 reacciona al review bombing y se disculpa con los fans

Helldivers 2 tomó por sorpresa al mundo y se convirtió de inmediato en uno de los videojuegos más exitosos de 2024, con millones de copias vendidas y miles de usuarios concurrentes en Steam. Todo iba viento en popa, pero una reciente controversia puso fin a la racha positiva y obligó al director a dar la cara.

Esta semana, Arrowhead Game Studios y Sony dieron a conocer que los jugadores de PC tendrán que vincular sus cuentas de Steam y PlayStation Network para disfrutar el juego. Es un requisito obligatorio sin excepción, por lo que aquellos que no lo cumplan serán incapaces de iniciar sesión y participar en las partidas, incluso si juegan en computadoras.

Helldivers 2 es blanco de una campaña de review bombing

Naturalmente, la decisión generó una calurosa conversación en redes sociales y foros. Muchos jugadores se mostraron inconformes, pues afirman que no están registrados en la PSN y que es un error que les obliguen a hacer una cuenta. Otros argumentaron que el servicio de PlayStation no está disponible en sus países, por lo que simplemente no pueden crear un perfil para jugar Helldivers 2.

La controversia se reflejó en las calificaciones de Steam. En menos de 24 horas, el aclamado videojuego multijugador recibió más de 24,000 reseñas negativas en la plataforma de Valve. Tiene un puntaje de 8.1 en Metacritic, pero es probable que descienda a medida que las quejas se apilan.

Director de Arrowhead Game Studios reacciona a las críticas negativas de Helldivers 2

Naturalmente, esta polémica no pasó desapercibida por los desarrolladores. Mientras los moderadores del Discord oficial del juego intentan apaciguar el descontento de la comunidad y prometen a los fans que sus comentarios llegarán hasta Sony, Johan Pilestedt, director creativo del juego online y jefe del estudio desarrollador, reaccionó a la recepción negativa.

En una publicación en su cuenta personal de redes sociales, el directivo reconoce que la medida que obliga a los jugadores a conectar sus cuentas de PlayStation Network con Steam puede molestar a muchos, aunque señala que la página de Steam lo advertía

“Entiendo que vincular cuentas y registrarse a servicios adicionales puede no ser algo que a algunos les gustaría hacer y que debe ser respetado. Si bien Steam siempre mostró los requisitos en la página del juego, desearía haber sido más claro con la intención a largo plazo para no decepcionar a ninguno de los divers”, comentó Johan Pilestedt.

Director creativo de Helldivers 2 responde a las críticas de los fans

Ciertamente, la página de Steam de Helldivers 2 incluía un aviso que advertía que sería necesario un perfil de PSN, aunque no se puede culpar a los jugadores que no vieron el recuadro amarillo donde se mostraba esa información. Recordemos que la vinculación de cuentas era opcional en el estreno debido a los problemas técnicos, pero ahora será un requisito obligatorio para iniciar sesión.

Por último, Johan Pilestedt se mostró sorprendido por las recientes reseñas negativas y pidió disculpas a los fans por decepcionarlos.

“Ay, justo en las calificaciones. Bueno, supongo que está justificado. Lo sentimos por cómo sucedió todo esto. Espero que lo superemos y que recuperaremos la confianza al brindar una excelente experiencia de juego. ¡Sólo quiero hacer grandes videojuegos!, afirmó el director creativo.

Johan Pilestedt lamenta las reseñas negativas

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de esta controversia? ¿Crees que las quejas están justificadas? ¿Consideras que los fanáticos exageran? Déjanos leerte en la sección de comentarios o únete al debate en nuestro Discord.

Helldivers 2 está disponible para PC y PlayStation 5. Sigue este enlace para leer más noticias relacionadas con él.

