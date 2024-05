Lanzamiento fallido de Limited Run Games enfurece a fans del 3DO

Desde hace algunos años, ciertas compañías han apostado por el relanzamiento de videojuegos de antaño en ediciones de colección y en formato físico que puede correr en la consola del usuario. Sin embargo, el paso del tiempo puede jugar en contra de este modelo de negocio pues los procesos de fabricación quedan atrás y esto puede generar problemas importantes, tal como sucedió con un reciente lanzamiento por parte de Limited Run Games.

De acuerdo con un reporte de VGC, Limited Run Games quedó en medio de la polémica tras enfurecer a jugadores de 3DO que adquirieron la edición de colección del juego de terror D desarrollado por Warp y lanzado originalmente en 1995 para el Panasonic 3DO. Lo que sucedió fue que los discos que contienen el juego no estaban impresos sino grabados en un CD-R por lo que algunas consolas no pudieron leer los datos arruinando la experiencia de los entusiastas y fans de este juego y de las consolas de la década de los 90.

We have informed affected customers and are actively working with our disc replication partners to provide replacement pressed discs for our customers. Customers experiencing this issue can request a full refund by opening a support ticket at https://t.co/qpYxvg6YUd