El Chupacabras invadirá Call of Duty con un genial aspecto y atractivo contenido

Call of Duty ha tenido diversas colaboraciones y genial contenido temático durante los últimos meses. Activision y sus estudios quieren continuar con esta tendencia, así que prepararon algo muy especial y peculiar: un paquete de contenido inspirado en el Chupacabras.

Se trata de una legendaria y peligrosa criatura que se popularizó hace años en diversas regiones, principalmente Latinoamérica y Estados Unidos. Por medio de un trailer, la compañía presentó el aspecto de la criatura, que llegará con diversos complementos a Call of Duty: Modern Warfare III, Call of Duty: Warzone Mobile y Call of Duty: Warzone muy pronto.

El Chupacabras se unirá al universo de Call of Duty

Así luce el aspecto del Chupacabras para Call of Duty

Por si no lo sabes, el Chupacabras es una criatura legendaria que supuestamente acecha en áreas rurales de Latinoamérica y algunas partes de Estados Unidos. Recibió su peculiar nombre ya que ataca y drena la sangre de animales domésticos, como cabras, ovejas y aves de corral.

Ganó una gran popularidad en la década de 1990 y, desde entonces, forma parte del imaginario colectivo y de leyendas de diversos países. Usualmente se le describe como una criatura con espinas en la espalda, grandes ojos y colmillos afilados.

Ahora, esta extraña criatura se unirá al universo de Call of Duty con un aspecto basado en su rumorada apariencia. Por medio de un comunicado, Activision confirmó que el paquete debutará mañana, 5 de mayo en Call of Duty: Modern Warfare III, Call of Duty: Warzone Mobile y Call of Duty: Warzone.

El aspecto vendrá acompañado de diversos accesorios creados especialmente para la ocasión, como varios proyectos de arma y más. El paquete se ofrecerá a cambio de cambio de 2400 Puntos COD. Abajo puedes ver el trailer del anuncio y una lista con el contenido que viene en camino:

It's never easy to forget those legends that leave a mark 💥



El Chupacabras is now available in the Call of Duty Store 🩸 pic.twitter.com/Md3lvq76Sw — Call of Duty (@CallofDuty) May 4, 2024

Aspecto de operador: Leyenda

Proyecto de arma Holger 26 (LMG): No Mames

Proyecto de arma HRM-9 (SMG): Fierro Pariente

Amuleto: Cazador

Adhesivo grande: Desde el Infierno

Calcomanía: Bajo la Luna

