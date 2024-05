Registros ilusionan a los fans de Kirby y Pushmo

Pese a que últimamente Nintendo ha sido algo hermético en meses recientes, la compañía siempre tiene planes que podría hacer públicos repentinamente, como la revelación de títulos que llegan escasos meses después. Acaba de surgir un registro que ilusiona a los fan de Kirby y Pushmo con la esperanza de que títulos pasados de las series regresen a consolas modernas.

Este fin de semana ha sido muy interesante, pues han salido a la luz pistas de juegos de Nintendo que podrían significar que la compañía prepara alguna sorpresa. Por ejemplo, se sabe que la compañía japonesa acaba de hacer el registro de 2 juegos que debutaron originalmente en Wii U y Nintendo 3DS, las cuales, dado el cierre de la Nintendo eShop, ya no pueden conseguirse por lo menos digitalmente.

¿Nintendo prepara el regreso de juegos de Kirby y Pushmo?

Los títulos en cuestión son Kirby and the Rainbow Paintbrush y Fullblox, juegos que en América se conocen como Kirby and the Rainbow Curse y Stretchmo.

De acuerdo con los detalles, el registro lo hizo Nintendo precisamente ante el gobierno australiano y llama la atención porque, tal como indica Vooks, pese a que se trata de títulos de casi 10 años de antigüedad, sendos registros originales aún están vigentes, por lo que no se trata de una simple renovación. Algo interesante es que Nintendo también hizo el registro del juego de Kirby en Japón meses atrás.

Nintendo acaba de registrar juegos de Kirby y Pushmo (imagen vía IP Australia)

Naturalmente, esto podría hacer pensar que Nintendo tendría planes relacionados con estas franquicias o que podría estar trabajando en una adaptación para consolas modernas. No obstante, recomendamos no saltar a esa conclusión, pues aunque es inusual la renovación de esta manera bien podría indicar únicamente que la compañía tiene intención de continuar protegiendo la marca.

