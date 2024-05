Oferta: consigue juegos por menos de $99 MXN en la eShop de Nintendo Switch

Estamos disfrutando un nuevo domingo y seguramente quieres aprovechar el tiempo para conseguir otro juego. Debido a esto, queremos compartirte la lista actualizada con las promociones en la eShop de Nintendo Switch.

Una vez más. nuestros ninjas de las ofertas visitaron la tienda de la consola híbrida para buscar los mejores precios en títulos que merecen una oportunidad, así que te recomendamos echarles un vistazo.

Esta es la lista con las mejores ofertas

Te dejamos las que más nos llamaron la atención y que cuestan menos de $99 MXN:

Es momento de una nueva misión

Como pudiste observar, hay varias entregas que se antojan para este domingo. Un buen ejemplo es Until The Last Bullet, un videojuego que combina FMV y rail-shooter que te lleva a los salones de una fábrica abandonada donde deberás eliminar oleadas de mutantes sedientos de sangre. Un punto interesante es que el desarrollo dinámico del juego está mejorado con cortos humorísticos en los que participan actores reales.

¿Aprovecharás alguna de estas promociones? Cuéntanos en los comentarios.

