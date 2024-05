La Temporada 3 de Re:ZERO llegará a Occidente junto con otros 2 animes de romance

La producción de anime no cesa y Crunchyroll, como plataforma líder de distribución de este medio no deja de enriquecer su catálogo con más series o temporadas nuevas y hoy hay excelentes noticias, pues acaba de confirmar 3 nuevas adiciones de gran perfil.

Luego de 10 años de su comienzo en Brasil, la Comic Culture Experience (CCXP) llegó a México y hubo varias sorpresas. En el evento participó Crunchyroll y aprovechó para anunciar 3 proyectos que se estrenarán en los meses próximos.

Crunchyroll anunció 3 animes en CCXP México 2024

Quizá el anuncio más importante de la compañía en CCXP México 2024 fue la llegada de la Temporada 3 de Re:ZERO -Starting Life in Another World- al servicio. Por si no lo sabes, esta serie de fantasía y romance anunció su continuación en marzo, con un debut japonés agendado para octubre de 2024, lo que quiere decir que al parecer llegará simultáneamente a más regiones del mundo a través de Cruncyroll.

Si eres fan de la fantasía y romance, estarás contento de saber que habrá otro anime del género que estará disponible ese mismo mes en el servicio: Nina the Starry Bride. Por si fuera poco, se anunció otro anime, Tying the Knot with an Amagami Sister, que tendrá también romance, pero con un toque de comedia; desafortunadamente, esta producción todavía no tiene mes de estreno, pero se sabe que llegará antes de 2025.

A continuación puedes ver los trailers de anuncios y sinopsis de sendos animes.

Podrás ver los nuevos episodios de Re:ZERO -Starting Life in Another World- antes de 2025 en Crunchyroll

¿De qué tratará la Temporada 3 de Re:ZERO -Starting Life in Another World-?

"Ha pasado un año desde la victoria de Subaru en el Santuario. Saborea una vida plena mientras el bando de Emilia permanece unido para la selección real, hasta que llega una carta fatídica. Anastasia, candidata a la selección real, ha invitado a Emilia a la ciudad Watergate de Priestella. Pero cuando el grupo comienza su viaje, la crisis se agita bajo la superficie y Subaru se encuentra una vez más con un destino cruel", se lee en la sinopsis de la Temporada 3.

¿De qué tratará Nina the Starry Bride?

"Nina, una niña que vive huérfana en la ciudad castillo de Fortna, tiene ojos del mismo tono azul profundo que el lapislázuli, como el Dios de las estrellas. También son del mismo color que los ojos de la recientemente fallecida princesa Alisha. Por esa razón, cuando el segundo príncipe de Fortna, Azure, descubre a Nina, ordena que ella viva como princesa en lugar de Alisha. Como princesa sustituta y Sacerdotisa de las Estrellas, Nina está obligada a convertirse en la falsa novia de Sett, el primer príncipe de la gran nación vecina de Galgada después de transcurrido el tercer mes. A pesar de estar a merced del destino, Nina está feliz de sentirse necesitada por alguien. ¿Qué es lo que ven sus ojos abiertos y honestos? ¡Los destinos de todos los jugadores en este escenario comienzan a moverse cuando deciden proteger a sus seres queridos!", se lee en la descripción de este nuevo proyecto.

¿De qué tratará Tying the Knot with an Amagami Sister?

"Uryu Kamihate es un estudiante de secundaria que se esfuerza por ingresar a la facultad de medicina de la Universidad de Kyoto. Después de criarse en un orfanato, Uryu es acogido por el sacerdote principal del Santuario Amagami, donde comienza a vivir como un aprovechado y a cohabitar con Yae, Yuna y Asahi, las tres hermosas hermanas doncellas del santuario. ¡Es más, la condición que debe cumplir para poder vivir gratis en el santuario es casarse con un miembro de la familia y heredar el santuario! ¿Cómo superará Uryu sus reuniones matrimoniales con las tres hermanas, así como los muchos desafíos que enfrenta el Santuario Amagami? ¡Así comienza una milagrosa comedia romántica sobre vivir bajo el mismo techo con tres doncellas del santuario!", se en la descripción de esta nueva comedia romántica.

