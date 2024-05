RUMOR: una nueva película live-action de Resident Evil está en camino

Nos llegan noticias interesantes para todos los fanáticos de Resident Evil, ya que está circulando un rumor que afirma que la franquicia de Capcom volverá al cine con una nueva adaptación live-action.

La película decepcionó a gran parte de los seguidores

Como seguramente recordarás, la última película de la saga que se llamó Resident Evil: Welcome to Raccoon City no fue muy bien recibida por la comunidad y aún se tiene la sensación de que se puede hacer algo mejor.

Ahora, un informe de Insider Fandom mencionó que Screen Gems, un estudio propiedad de Sony, está cerca de terminar un guión para una nueva película de Resident Evil. Sin embargo, no se sabe si se tratará de una secuela del último live-action o si tomará una dirección diferente.

Según la información compartida, Sony desea utilizar más presupuesto para la nueva producción del que utilizó en Resident Evil: Welcome to Raccoon City, por lo que estaría dando más seriedad al proyecto.

Cabe mencionar que Resident Evil tiene un historial de adaptaciones cinematográficas algo accidentadas, ya que además de la última, existen otras 7 protagonizadas por la actriz Milla Jovovich que también fueron rechazadas por una parte de la comunidad como resultado de su falta de lealtad al material original.

Milla Jovovich participó en 7 películas de la franquicia

Tendremos que esperar para conocer si este rumor se hace realidad y la saga de Capcom recibe una nueva película live-action que haga honor a su nombre, por lo que estaremos atentos para informarte sobre cualquier novedad.

¿Te gustaría ver una nueva película de Resident Evil? Cuéntanos en los comentarios.

