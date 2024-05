Nintendo no quería lanzar este aclamado RPG en América; terminó siendo muy popular

A nivel directivo en el gaming, una decisión puede significar todo o nada para una franquicia, en especial si se trata de una nueva IP que busca abrirse paso en el mercado. Tal es el caso de Monolith Soft y Xenoblade Chronicles, estudio y franquicia cuya historia fue diferente gracias a que Nintendo cambió de parecer en un momento importante.

Nintendo no planeaba lanzar Xenoblade Chronicles en Occidente, aun así lo llevó a E3 2009

Durante el reciente episodio del podcast Kit & Krysta, antiguos anfitriones del show Nintendo Minute, revelaron algunos detalles del plan comercial que Nintendo tenía antes del lanzamiento de Xenoblade Chronicles. De acuerdo con los exmiembros del equipo de Nintendo, la compañía japonesa tenía como plan original que este JRPG se lanzara solo en Japón, pero por alguna razón decidieron mostrar un previo en E3 2009. Durante el evento, la compañía pidió a su personal que no llevará a los medios occidentales a ver el juego pues éste no saldría de Japón, aunque resultó extraño que tuvieran presencia en E3 con un juego que no llegaría a Norteamérica.

Xenoblade Chronicles sí llegó a Occidente y el resto es historia

Si consideramos el contexto no resulta extraño el plan original pues el Wii tuvo mucho éxito entre el público casual en Norteamérica por lo que ofrecer un JRPG tradicional y complejo no se consideraba con potencial comercial, en dado caso podía ser un riesgo.

Xenoblade Chronicles debutó en 2010 en Japón y fue un éxito tremendo, tanto así que la noticia llegó a Occidente y los usuarios de Wii pidieron que se lanzara en esta parte del mundo. Según el dúo de Nintendo Minute, la campaña Operation Rainfall organizada por usuarios de Wii que querían ver el lanzamiento de Xenoblade Chronicles, The Last Story y Pandora's Tower en Norteamérica fue muy importante pues Nintendo se convenció de que había potencial para esos juegos en los mercados occidentales.

Al final, el debut de Xenoblade Chronicles fue un éxito también en Occidente como juego de nicho y la franquicia ya tiene 4 juegos en su haber. Asimismo, Monolith Soft se convirtió en un estudio fundamental para Nintendo en la era del Switch, así que el cambio de decisión fue adecuado y benéfico para todos.

