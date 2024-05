Fans de Helldivers 2 quieren inmortalizar la polémica con este ítem inspirado en las reseñas negativas

Helldivers 2 vivió uno de sus fines de semanas más difíciles hasta la fecha, aunque parece que esta historia tuvo un final feliz. A pesar de la controversia, el director del estudio desarrollador no perdió el sentido del humor y bromeó sobre la posibilidad de incluir un ítem inspirado en la reciente ola de reseñas negativas.

Primero, un poco de contexto: el pasado viernes 3 de mayo, Arrowhead Game Studios y PlayStation revelaron que los jugadores de PC necesitaban vincular sus cuentas de PSN y Steam. Los jugadores no estaban felices con la idea de tener que hacer un perfil de un servicio de terceros, el cual ni siquiera está disponible en todos los países.

En consecuencia, Helldivers 2 vio un incremento significativo de calificaciones poco favorables. Durante el fin de semana, recibió más de 200,000 reseñas negativas y miles de fanáticos intentaron solicitar un reembolso. Tras la insistencia de la comunidad y los propios desarrolladores, PlayStation dio marcha atrás con sus planes.

Los fanáticos esperan restaurar el honor del videojuego y ya empezaron a publicar reseñas positivas en Steam ahora que la vinculación obligatoria ya no sucederá. Mientras tanto, Johan Pilstedt, director ejecutivo de Arrowhead Game Studios, se mostró sorprendido por la “fuerza de voluntad de la comunidad” y su “capacidad para colaborar”.

Si revisamos los gráficos de la plataforma de Valve, aún veremos las deshonrosas líneas naranjas que representan las reseñas negativas que llegaron en los días recientes. Un fanático pensó que esa curiosa imagen podría servir como inspiración para una capa como las que utilizan los personajes del juego en sus uniformes.

El diseño de la capa se basa en 3 líneas naranjas de las reseñas negativas de Helldivers 2. Johan Pilstedt se tomó con humor esa idea, la compartió en su cuenta de personal y dijo que “era genial”. Ahora que la controversia ya se puede ver por el retrovisor, los fanáticos quieren ver el ítem en el juego.

Also, the accidental cape design is pretty cool. From a community member.