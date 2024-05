Five Nights at Freddy's: este juegazo de la saga llegará pronto a una nueva plataforma

Five Nights at Freddy's tiene entregas que han explorado la fórmula de horror de Scott Cawthon de diversas y atractivas maneras. Durante los últimos años, los letales animatrónicos de la franquicia han cobrado vida con terroríficas experiencias en realidad virtual que se pueden disfrutar en diversas plataformas.

Una de ellas es Five Nights at Freddy's: Help Wanted 2, título que ya está disponible para PlayStation y PC. Hay una buena noticia para los seguidores de la saga, pues esta entrega llegará muy pronto a otra plataforma de realidad virtual: Meta Quest.

Five Nights at Freddy's: Help Wanted 2 está en camino a Meta Quest

El horror de FNAF: Help Wanted 2 llegará a más jugadores

Steel Wool Studios insinuó desde hace tiempo un anuncio de la franquicia que por fin fue revelado este fin de semana. Se trata de un port de Five Nights at Freddy's: Help Wanted 2 para los dispositivos de realidad virtual de Meta.

El juego se podrá disfrutar en Meta Quest 3, Meta Quest Pro y Meta Quest 2 a partir del próximo 9 de mayo, es decir, el jueves de esta semana. Los fans podrán añadirlo a su colección a cambio de $39.99 USD.

Como su nombre lo indica, se trata de la secuela de Five Nights at Freddy's: Help Wanted, título VR que fue muy bien recibido por los amantes de la franquicia. El título te pone en los zapatos de un miembro del personal de Fazbear, así que tendrás que ayudar a Roxanne Wolf a organizar un show en Pizzaplex.

El título ofrece una gran cantidad de actividades por hacer que a los fans les encantarán. Por supuesto, el horror no queda de lado y los animatrónicos harán de las suyas de vez en cuando. Steel Wool Studios liberó un nuevo trailer del juego para celebrar el anuncio, lo puedes ver a continuación:

