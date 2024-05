Pokémon GO ya está en español latinoamericano

Nos llegan buenas noticias para todos los seguidores de Pokémon, ya que la espera terminó y por fin todos los usuarios de Pokémon GO pueden utilizarlo en español latinoamericano.

El juego se estrenó en 2016

Como seguramente sabes, han sido varias décadas en las que The Pokémon Company le quedó a deber a sus fans en Latinoamérica al no ofrecerles títulos localizados. La buena noticia es que esta situación ha cambiado y vienen cambios importantes.

Fue el pasado 15 de marzo cuando se dio a conocer que Pokémon GO recibiría una actualización con nuestro idioma. Ahora, llegó el momento de que todos los jugadores de la entrega para móviles puedan disfrutarlo con un español localizado.

Aquí puedes ver el anuncio:

¡Es oficial, el nuevo idioma en español Latinoamericano llegó a Pokémon GO! ❤️



¿Qué es lo que más les entusiasma de este cambio, Entrenadores?#ESTÁBIENCHIDO #ESTÁBIENCOPADO #ESTÁBIENBACÁN pic.twitter.com/ggT9TxvEL0 — Pokémon GO Latinoamérica (@PokemonGoAppLA) May 5, 2024

Como pudiste observar, Pokémon GO ya tiene en sus opciones el español latinoamericano y “está bien chido”, por lo que solamente debes entrar a la aplicación y comenzar a jugar en tu idioma como siempre lo pediste.

¿Cómo cambiar el idioma en Pokémon GO?

Si eres de los usuarios que ya entró a la aplicación y el idioma no se ha actualizado al español latinoamericano, no te preocupes, ya que sólo debes seguir los siguientes pasos para conseguirlo:

1. Entra a Pokémon GO y una vez que cargue el mapa, haz clic en la pokébola en la parte inferior de la pantalla

2. Dirígete al apartado Opciones que tiene un ícono de engranaje en la parte superior derecha del juego

3. Haz clic en la opción General y selecciona Idioma

4. Elige la opción Español (LATAM) de la lista, haz clic en Vale y guarda los cambios

5. Pokémon GO se reiniciará y ya lo tendrás en español latinoamericano

Estos son algunos cambios en los nombres de los ataques

¿Se actualizarán todos los juegos de Pokémon para incluir el español latinoamericano?

Es importante aclarar que el único juego que recibió una actualización con la localización al español latinoamericano fue Pokémon GO. Sin embargo, todo indica que The Pokémon Company está planeando incluir nuestro idioma en próximos lanzamientos y no en juegos que ya están disponibles.

La buena noticia es que, a falta de una confirmación oficial por parte de sus responsables, Centro LEAKS, cuenta que filtra información de Pokémon, afirma que Pokémon Legends: Z-A será el primer juego principal de la saga localizado para Latinoamérica, aunque todo se trata de un rumor.

Solamente queda esperar para conocer cuáles son los planes de The Pokémon Company para los futuros proyectos de la saga en este tema, por lo que estaremos atentos para informarte sobre cualquier novedad.

¿Qué te parece la localización al español latino en Pokémon GO? Cuéntanos en los comentarios.

