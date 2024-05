Fans de Nintendo arrebatan récord de jugadores de Halo 2

Los servidores de Nintendo 3DS y Wii U se apagaron el pasado 8 de abril, pero algunos jugadores han podido mantenerse conectados hasta ahora y acaban de romper el récord de un legendario grupo de los tiempos de Halo 2 y Xbox.

Algunos entusiastas de las consolas de Nintendo permanecieron en línea y han seguido en los servidores de Nintendo Network gracias a que no se han desconectado desde el apagón, lo que quiere decir que hoy cumplen 28 días en línea tras el cierre oficial, por lo que ya rompió el récord de los 14 nobles.

No olvides seguirnos en Google News.

Una hazaña similar a la de los fans de Nintendo la ejecutaron jugadores de Halo 2 luego de que Microsoft apagara los servidores del Xbox LIVE original el 14 de abril de 2010.

Este grupo de entusiastas se conoció como los 14 nobles, que se mantuvieron en línea hasta que el último, Apache N4SIR, abandonara el multijugador el 11 de mayo, casi 27 días después del apagón oficial. Es importante mencionar que el juego sacó a Apache N4SIR, lo que hizo que perdiera la conexión, justo como pasó con el resto de sus compañeros del grupo Noble 14.

Los fans de Nintendo, autodenominados como el grupo de los 8 locos (Crazy 8), no tuvieron problemas con desconexiones forzadas, lo que ha permitido que desde el pasado 8 de abril se hayan mantenido los días suficientes para superar a los 17 Nobles.

De acuerdo con los detalles, varios fueron los jugadores partícipes en esta hazaña que involucró tanto juegos de Wii U como de Nintendo 3DS. A continuación puedes verlos.

Luego de romper el récord de los fans de Halo, se desconocen cuales son las intenciones de los 8 locos, que hoy más bien son los 7 suertudos (Lucky 7), pues desafortunadamente reportaron que el jugador Gorrah!! se desconectó el pasado 5 de mayo.

Por si te lo perdiste: fans de Nintendo enfurecieron al perder acceso a DLC que compraron.

The Crazy 8 of the Nintendo Network have officially beaten the Noble 14’s record. It’s been an amazing, amazing journey. I love all of you. https://t.co/bzKmpNVfHT