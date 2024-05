Jugador de Football Manager y Xbox ayudó a un equipo inglés para subir de división

No todos los entrenadores de un equipo de futbol jugaron profesionalmente y ahora es posible dar el salto desde los videojuegos gracias a la experiencia ganada en Football Manager. Muestra de ello es lo que sucedió con un joven gamer de 23 años quien formó parte del cuerpo técnico que logró una hazaña futbolística en la liga de Inglaterra.

El equipo inglés Bromley Football Club hizo historia en días recientes al subir de división, la primera vez que esto sucede tras su fundación hace 132 años. Este equipo ascendió de la National League a la EFL League Two, un paso de la quinta a cuarta división de futbol, pero eso no es todo pues las celebraciones están relacionadas con el mundo de los videojuegos gracias a Nathan Owolabi.

Earlier this year, gamer Nathan Owolabi was appointed Support Performance Tactician at Bromley Football Club through what he had learned playing Football Manager.



He helped the club secure promotion to the Football League on Sunday, the first time in their 132-year history 🏆 pic.twitter.com/fk9ijLaEiG