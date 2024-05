Actriz de Dina prefirió jugar The Last of Us: Part II a verlo en YouTube

Para muchos fans es muy importante que las adaptaciones de videojuegos sean fieles al material original. No obstante, no es requisito obligatorio que los actores jueguen los títulos para conocer a los personajes que interpretan, pero algunos de ellos lo hacen y tal es el caso de la actriz que encarnará a Dina.

Isabela Merced no conocía la obra de Naughty Dog, pero decidió empaparse de ella justo después de que Craig Mazin y Niel Druckmann le propusieran formar parte de ella.

En una entrevista con Collider, la actriz reveló que los productores de la serie se pusieron en contacto con ella para proponerle aparecer en la Temporada 2. Sin mencionarle para qué papel, invitaron a la actriz a ver la historia del juego en YouTube antes de verla en una junta. No obstante, Merced expresó su deseo de jugar el título en vez de conocer la narrativa del título a través de YouTube.

La actriz de Ellie, Bella Ramsey no jugó el título original sino hasta después del debut de la serie. El actor de Joel Miller, Pedro Pascal, en cambio, prefirió ver la historia del juego en YouTube, puesto que no es bueno jugando. Young Mazino, que interpretará a Jesse en la Temporada 2 confesó que, si bien tuvo que ver la historia del título original en YouTube porque no tenía consolas PlayStation, ya jugó The Last of Us: Part II.

Isabela Merced jugó The Last of Us: Part II para conocer a Dina

Las actrices de Ellie y Dina tienen química en la vida real

Sin entrar en terreno de spoilers, la relación entre Dina y Ellie será muy importante en la secuela, tal como ocurre en el juego, por lo que los fans pueden esperar ver mucho a estas actrices en pantalla y lo bueno es que Merced ya anticipa que habrá una gran química con Ramsey.

"Estoy muy emocionada de que la gente vea mi química con Bella. Bella y yo tenemos mucha química. Desde el primer día, ahí estaba. No hay trabajo que hacer. Realmente respeto a Bella. Acabo de ver a Catherine Called Birdy y Bella tiene tanta variedad y honestidad sobre su trabajo. Estoy aprendiendo mucho. Me siento muy honrada de estar aquí", expresó la actriz.

