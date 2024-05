El remake de este juegazo de PC debutará pronto en PlayStation y Xbox

System Shock es uno de los videojuegos de culto para los usuarios de PC y actualmente existe en forma de remake gracias al excelente trabajo de Nightdive Studios. Hasta ahora, este lanzamiento solo había llegado a PC, pero pronto lo hará en consolas pues el estudio confirmó la fecha de lanzamiento.

Nightdive Studios publicó un video en su cuenta de X donde recuerda que, tal como se reveló en marzo pasado, el aclamado remake de System Shock por fin llegará a PlayStation y Xbox. La mejor noticia es que este debut no estará limitado a consolas de actual generación pues llegará el próximo 21 de mayo a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X|S. Esta versión para consolas incluirá todas las mejoras que se han procurado para la versión de PC desde hace un año, así como algunos cambios para que la experiencia se adapte a este tipo de hardware, en especial en su jugabilidad y controles.

Get ready to encounter all sorts of frightening foes while exploring Citadel Station when System Shock blasts onto Xbox and PlayStation consoles on May 21 👀 pic.twitter.com/iVNGelIU1C