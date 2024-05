El Fall Guys de Sonic ya tendría nombre y su anuncio sería inminente

Sonic the Hedgehog es una de las series más importantes de SEGA, por lo que no es extraño que la compañía tenga muchos proyectos de ella en desarrollo y al parecer no tendremos que esperar mucho para conocer y jugar el primero.

Hace varios meses salió a la luz que SEGA tabajaba en su propio Battle Royale al estilo Fall Guys de Sonic. Más tarde incluso salieron videos filtrados que parecían confirmar estos rumores. En este punto ya hay tanta información del proyecto que al parecer sólo es cuestión de tiempo para SEGA haga el anuncio oficial.

No olvides seguirnos en Google News.

SEGA anunciaría muy pronto su juego Battle Royale de Sonic

La informante Midori aprovechó su cuenta de Twitter (X) para volver a hablar de este proyecto y aseguró que su nombre final no sería Sonic Rumble Party o Sonic Toys Party, sino Sonic Rumble, aunque SEGA habría considerado otros títulos como los anteriores para el proyecto durante su desarrollo.

De acuerdo con los detalles, Sonic Rumble sería desarrollado por la la Division 4 de SEGA empleando la plataforma Beacon de Rovio y ofrecería un gameplay similar al de Fall Guys o Stumble Guys y, al igual que estos títulos, sería rico en personalización y contaría con colaboraciones, entre ellas una con Persona.

El estreno del Battle Royale de Sonic estaría muy cerca

La informante recordó que Sonic Rumble tiene un debut en dispositivos móviles (iOS y Android) agendado para junio o julio de 2024 y anticipó que el anuncio oficial se llevaría a cabo "próximamente".

De hecho, Midori mencionó señaló que SEGA registró dominios relacionados con Sonic Rumble el pasado 18 de abril y ya pueden encontrarse en el sitio oficial de la compañía, aunque aún no se tiene acceso a ellos.

Por si te lo perdiste: ¿SEGA trabaja en un remake de uno de los mejores juegos de Sonic?

¿Estás interesado en esta propuesta nueva de SEGA? Cuéntanos en los comentarios o en Discord.

Puedes encontrar más noticias relacionadas con Sonic si visitas esta página.

Video relacionado

Sigue informado con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente 1, 2

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News / MSN / Whatsapp