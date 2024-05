One Piece: Netflix confirma a un popular personaje del anime para la Temporada 2

Hace unos días se celebró el cumpleaños de Monkey D. Luffy, el carismático y poderoso protagonista de One Piece. Netflix se unió a este gran festejo con un video especial donde confirma a un popular personaje del anime para la Temporada 2 de su serie live-action.

La compañía hizo un video especial donde se ve a Iñaki Godoy, actor que da vida a Luffy, con un pastel para celebrar el cumpleaños del futuro Rey de los piratas. Lo interesante es que el postre tiene una peculiar forma y una vela especial que son una clara referencia a uno de los miembros de Baroque Works.

El viaje de Monkey D. Luffy y su tripulación continuará en la Temporada 2, que adaptará los siguientes arcos del anime enfocados en Tony Tony Chopper y el Reino de Alabasta. Esto significa que veremos a icónicos villanos de la franquicia en acción.

El pastel que Iñaki Godoy presentó tiene forma de vela y cuenta con un pabilo con una forma muy peculiar, pues muestra un número 3. Los fans de la saga saben que son referencias a Mr. 3, uno de los miembros más populares de los Baroque Works, un grupo de cazarrecompensas.

Sin embargo, Netflix aún no ha revelado la apariencia del personaje ni ha confirmado qué actor lo interpretará. Como imaginas, los fans se emocionaron con estos detalles y están ansioso por saber cómo lucirán todos los miembros de los Baroque Works.

La Temporada 2 de One Piece iniciará su rodaje en julio y se extenderá por varios meses, probablemente hasta principios del próximo año. El objetivo es que los nuevos episodios se estrenen en 2025, en una fecha aún por confirmar. Abajo puedes ver el video:

It’s May 5th, NAKAMA! 🎉 Join our captain @InakiGodoy in celebrating the greatest, coolest, and most inspiring pirate to ever sail the Grand Line. Happy B-B-B-B-Birthday, Monkey D. Luffy! 🌬️🎂 pic.twitter.com/e0BLcFGklE