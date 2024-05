Este juego exclusivo de Nintendo Switch llegará a consolas PlayStation, Xbox y PC

Nos llegan noticias interesantes para todos los seguidores de los juegos de aventura y misterio, ya que se acaba de confirmar que Master Detective Archives: Rain Code dejará de ser exclusivo de Nintendo Switch y llegará a otras plataformas.

El juego fue un exclusivo temporal de Switch

Si no has escuchado sobre este título, déjanos decirte que sus responsables son los integrantes de Too Kyo Games y Spike Chunsoft US, quienes lo lanzaron como un exclusivo de la consola híbrida el 30 de junio de 2023.

Ahora, se acaba de confirmar que Master Detective Archives: Rain Code llegará a consolas PlayStation, Xbox y PC a mediados de julio próximo con una versión mejorada que promete sorprender a los fans una vez que se compartan más detalles el 9 de mayo.

Aquí puedes ver el trailer del juego:

Como pudiste observar, Master Detective Archives: Rain Code te presentará a Yuma, un detective con amnesia y a su Shinigami, el espíritu que lo persigue, para resolver diferentes casos extraños.

Cabe mencionar que la historia avanzará mientras investigas algunos misterios al reunir las pistas necesarias, todo ello mientras hablas con las personas de la “ciudad de la lluvia”, observas escenas del crimen y recoges objetos que se puedan utilizar como evidencia.

Master Detective Archives: Rain Code está disponible en Nintendo Switch, y llegará el próximo 18 de julio a PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC, a través de Steam.

¿Qué te parece esta propuesta? ¿Le darás una oportunidad a su nueva versión? Cuéntanos en los comentarios.

