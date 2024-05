Nintendo Switch ya vendió más de 140 millones y superaría a consola legendaria este año

El Nintendo Switch podrá estar en la última etapa de su ciclo de vida, pero sigue vendiendo millones y millones de unidades. De hecho tal es su ritmo de ventas que Nintendo le tiene fe y cree que en menos de 1 año logrará superar las ventas de su consola más vendida de la historia.

Gracias al más reciente informe financiero de Nintendo, sabemos que su actual consola, el Nintendo Switch, en los 3 meses posteriores al último reporte logró vender casi 10 millones de unidades más para posicionar a la consola en la marca de 141.32 millones de sistemas vendidos en todo el mundo (hasta el 31 de marzo de 2024).

Esto llama la atención puesto que ya sólo son 12.7 millones de unidades las que distancian a Nintendo Switch de Nintendo DS, la consola más vendida de la compañía, con 154.02 millones.

Lo interesante es que Nintendo estima que venderá 13.5 millones de unidades más en el presenta año fiscal, lo que quiere decir que Nintendo Switch debería superar al Nintendo DS al vender un total de 154.82 millones antes del 1 de abril de 2025.

¿Nintendo Switch se quedará sin combustible?

Lo anterior llama la atención porque Nintendo espera vender más consolas que el año fiscal pasado (15.70 millones), cuando hubo grandes lanzamientos exclusivos, como The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom y Super Mario Bros. Wonder; en cambio, 2024 no parece tener juegos de tal calibre.

No obstante, si bien Nintendo Switch está claramente en su última fase de su ciclo de vida, la verdad es que aún le quedan grandes lanzamientos, como Paper Mario: The Thousand-Year Door Luigi's Mansion 2 HD, Pokémon Legends: ZA o hasta el exageradamente demorado Metroid Prime 4.

Además, Nintendo acaba de confirmar que prepara una presentación para junio, en la que revelará juegos que llegarán en los próximos meses a Nintendo Switch y que sin duda alguna ayudarán a conseguir dicha meta de ventas.

Algo curioso es que si bien la consola portátil de 2005 está en la delantera en materia de sistemas vendidos, "sólo" consiguió poco menos de 949 millones de juegos vendidos en comparación con los casi 1236 millones del Nintendo Switch, lo cual deja ver que el sistema híbrido ha registrado más ventas de juegos por usuario en toda la historia de Nintendo.

