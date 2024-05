Activision Blizzard pagará millones tras perder conflicto legal que inició en 2015

Activision Blizzard aún no ha salido de todos sus problemas legales. La compañía tendrá que pagar millones de dólares para resolver un conflicto legal relacionado con patentes que inició en 2015. Tras años de demandas, las autoridades no se pusieron de su lado, así que tendrá que desembolsar una importante cantidad de dinero.

Todo inició hace 9 años, cuando la compañía Acceleration Bay demandó a Activision Blizzard y la acusó de usar una tecnología patentada de intercambio de información en varios de sus juegos. Los jueces determinaron que los estudios de Xbox sí infringieron 2 patentes del caso.

Activision Blizzard se defendió ante las autoridades y afirmó que nunca utilizó la tecnología de Acceleration Bay en ninguno de sus juegos. Además, exigió que cualquier posible sanción no debía superar los $300,000 USD por daños.

Sin embargo, las autoridades opinaron diferente y le impusieron un pago de $23.4 MDD, de los cuales $18 MDD son por infracción de patentes en World of Warcraft y $5.4 MDD por su uso no autorizado en diversas entregas de Call of Duty.

"Aunque estamos decepcionados, creemos que hay una base sólida para apelar. Nunca hemos utilizado las tecnologías patentadas en cuestión en nuestros juegos", afirmó un representante de Activision Blizzard.

Por otro lado, el abogado de Acceleration Bay se mostró satisfecho por la victoria, pues lucharon durante 9 años. Dicha compañía también ha tenido conflictos con otros desarrolladores, como Electronic Arts, Take-Two Interactive y Amazon.

Recientemente, Activision pagó más de $50 MDD para resolver una demanda de discriminación de género por todos los escándalos que se vivieron en la compañía bajo el mandato de Bobby Kotick. Ahora, tendrá que desembolsar aún más dinero por otro conflicto legal.

