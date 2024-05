Five Nights at Freddy's: así de adorable será el peluche de Abby

Five Nights at Freddy's este año está celebrando su 10.º aniversario y el responsable de la serie, Scott Cawthon, preparó mercancía que ofrecer a los fans, como los geniales coleccionables de Abby y el Daycare Attendant que acaban de revelarse.

La película de Five Nights at Freddy's debutó hace menos de 1 año, pero gracias en parte al éxito que tuvo coleccionables de los personajes que aparecen en ella no se harán esperar.

Youtooz hace algunos meses anticipó que trabajaba en el peluche de Abby Schmidt, personaje original de la película que es la hermana de Mike Schmidt y que fue interpretada por la actriz Piper Rubio. Hoy por fin la compañía de coleccionables dejó echar el primer vistazo al peluche y no podemos decir más que se ve muy adorable.

No olvides seguirnos en Google News.

Así de tierno es el peluche de Abby de FNAF

¿Dónde comprar el peluche de Abby y la lámpara del Daycare Attendant de FNAF?

Los anuncios no acabaron ahí, pues Youtooz también presentó la figura del Daycare Attendant en su forma de Luna, animatrónico que aparecio por primera vez en el videojuego Five Nights at Freddy's: Security Breach.

Este coleccionable no es una figura convencional, sino que se cuenta con iluminación y hace las veces de lámpara nocturna. Gracias al diseño chibi que caracteriza a los Youtooz, en vez de verse aterrador, el Daycare Attendant luce adorable y listo para acompañarte en la oscuridad de la noche.

La lámpara del Daycare Attendant de FNAF iluminará tus noches

Desafortunadamente, ni el peluche de Abby ni la lámpara del Daycare Attendant están disponibles para comprarse a través de la tienda de Youtooz y no se sabe cuanto costarán. Se desconoce también su fecha de lanzamiento.

Por si te lo perdiste: así se verá la genial figura de Steve Raglan de la película de Five Nights at Freddy's.

¿Qué te parecieron estos coleccionables de Five Nights at Freedy's? Cuéntanos en los comentarios o en Discord.

La película de Five Nights at Freddy's se estrenó en octubre de 2023. Puedes encontrar más noticias relacionadas con esta serie si visitas esta página.

Video relacionado

Mantente informado con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente 1, 2

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News / MSN / Whatsapp