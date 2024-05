PS Plus: estreno día 1 llega al servicio con reseñas muy positivas; ya es uno de los mejores juegos de 2024

Xbox Game Pass se caracteriza por presentar muchos estrenos de día 1, especialmente en lo que respecta a juegos first-party. PlayStation Plus no sigue la misma filosofía y es muy raro ver que reciba títulos que se unan a su catálogo desde el primer momento; sin embargo, hay excepciones y la más reciente adición sorprendió a propios y extraños.

A inicios del mes pasado, Sony compartió la lista de los 16 títulos que se unirían al catálogo de PS Plus Extra y PS Plus Premium (Deluxe) durante abril. El servicio recibió 2 estrenos de día 1 en las semanas recientes: Tales of Kenzera: Zau y el popular Dave the Diver.

En el mismo comunicado, la compañía japonesa compartió una grata sorpresa y confirmó un nuevo lanzamiento de día 1 para mayo. La fecha finalmente llegó y los suscriptores del servicio de paga ya pueden disfrutar sin cargo adicional un aclamado metroidvania independiente.

Video relacionado: ¿Qué es el nuevo PlayStation Plus?

Animal Well, nuevo estreno día 1 de PlayStation Plus, es uno de los juegos mejor calificados de 2024

Hablamos de Animal Well, un nuevo título indie desarrollado por Billy Basso que debutó este 9 de mayo para PC, Nintendo Switch y PlayStation 5. Mientras los suscriptores de PS Plus Extra y PS Plus Premium (Deluxe) pueden agregarlo a su biblioteca y jugarlo gratis (siempre y cuando paguen la membresía), el resto de jugadores podrán adquirirlo por $24.99 USD.

Para aquellos que no lo conozcan, vale la pena señalar que esta nueva experiencia independiente es un metroidvania pixelart donde los jugadores deben recorrer y explorar un vasto laberinto interconectado. Cada sección presenta enemigos y puzzles a resolver, por lo que será necesario utilizar todos los ítems multiusos para progresar.

Animal Well es el primer proyecto publicado por Bigmode, el publisher fundado y liderado por el youtuber Videogamedunkey. Si bien aún está por verse si da resultados en el ámbito comercial, al menos debutó con el pie derecho en lo que respecta a la recepción del público.

Animal Well está disponible gratis para los suscriptores de PS Plus Extra y PS Plus Deluxe

El título indie debutó con reseñas muy positivas en Steam, con un índice de aprobación de 95%; más interesante aún, actualmente es el segundo juego mejor calificado de 2024 en Metacritic gracias a una puntuación promedio de 91 basada en 18 opiniones. Está por detrás de Final Fantasy VII Rebirth, pero supera a Balatro, TEKKEN 8, Like a Dragon: Infinite Wealth, Helldivers 2, etcétera.

Si bien es posible que la calificación suba o baje a medida que lleguen los veredictos de más medios, Animal Well posee en este momento el sello de aprobación Must Play en Metacritic. Los críticos elogian su hermoso apartado visual tipo pixelart y la integración de sus elementos metroidvania, e incluso hay quienes consideran que tiene el potencial para ser un clásico de culto.

Animal Well es el segundo juego de 2024 mejor calificado en Metacritic

Pero cuéntanos, ¿le darás una oportunidad a este proyecto de Bigmode y Billy Basso? Déjanos leerte en los comentarios.

Encontrarás más noticias sobre PlayStation Plus si das clic aquí.

Video relacionado: El inevitable destino de los servicios de videojuegos

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News / MSN / Whatsapp

Fuente