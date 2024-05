REYNATIS confirma su fecha de lanzamiento en Occidente

Si eres uno de los usuarios que estaba buscando una nueva propuesta RPG, tenemos buenas noticias para ti: acaba de confirmarse la fecha en la que REYNATIS llegará a Occidente para consolas y PC.

El juego llegará primero a Japón

Si no habías escuchado sobre este título, déjanos decirte que sus responsables son los integrantes de FURYU y NIS America, quienes desean ofrecer una experiencia RPG de acción y fantasía que llegará a finales de julio a Japón.

Lo mejor de todo es que confirmaron que REYNATIS se lanzará para consolas PlayStation, Nintendo Switch y PC en nuestro territorio en septiembre de este año, por lo que la espera será menor.

Aquí puedes ver su trailer:

Como observaste, REYNATIS te llevará a Shibuya, Japón, donde la fantasía se encontrará con la realidad. En el juego te pondrás en la piel de un mago joven que busca la libertad a través de la fuerza y en la de una oficial que quiere controlar la magia y restablecer el orden.

Cabe mencionar que podrás recorrer la ciudad para descubrir el arte callejero y adquirir poderes mágicos para hacerte más fuerte, todo ello mientras 2 personas con perspectivas diferentes luchan por sus ideales en una recreación realista del Shibuya moderno.

Si eso te parece insuficiente, NIS America confirmó que el juego incluirá contenido cruzado especial con NEO: The World Ends With You de Square Enix, el cual agregará personajes, ubicaciones y enemigos de dicha entrega.

Ahora sabemos que REYNATIS llegará nuestra región y para PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch y PC, a través de Steam, el próximo 27 de septiembre.

¿Qué te parece esta propuesta? ¿Le darás una oportunidad? Cuéntanos en los comentarios.

