Los 4 Fantásticos: actor de Final Fantasy XVI interpretará a Galactus en la película del MCU

Aunque el cine de superhéroes está lejos de vivir su mejor momento, es innegable que ese tipo de producciones aún llama la atención de miles de fanáticos en todo el mundo. Los 4 Fantásticos de Marvel Studios es uno de los proyectos más ambiciosos, y finalmente conocemos quién será el encargado de dar vida al antagonista principal.

A mediados de febrero, Disney anunció la identidad de los actores que interpretarán el cuarteto protagónico en la nueva cinta del Universo Cinematográfico de Marvel. De esta manera, ya sabemos que Pedro Pascal dará vida a Reed Richards, Vanessa Kirby será Sue Storm, Ebon Moss-Bachrach asumirá el papel de Ben Grimm y Joseph Quinn será el encargado de llevar a Johnny Storm a la gran pantalla.

También conocemos que Julia Garner participará en la película como una versión femenina de Silver Surfer, mientras que John Malkovich y Paul Walter Hauser darán vida a personajes no especificados. El reparto poco a poco toma forma, y ya conocemos quién interpretará al villano de la historia.

Los 4 Fantásticos: Galactus es el villano y será interpretado por un actor de Final Fantasy

De acuerdo con un reporte del medio The Hollywood Reporter, el actor británico Ralph Ineson asumirá la responsabilidad de interpretar a Galactus, el infame Devorador de Mundos. Se dice que él será el villano central de la nueva versión cinematográfica de Los 4 Fantásticos que llegará a los cines en 2025.

El actor de 54 años tiene una extensa carrera profesional en el mundo del entretenimiento. Es recordado por interpretar a Amycus Carrow en la adaptación de Harry Potter, así como por dar vida a Dagmer Cleftjaw en Game of Thrones. También tuvo participaciones en Star Wars: The Last Jedi, The Witch, Guardians of the Galaxy, The Walking Dead y más. Próximamente lo veremos en Nosferatu, la nueva película del director y guionista Robert Eggers.

Ralph Ineson no es ajeno al mundo del gaming y en 2023 tuvo un papel importante en Final Fantasy XVI de Square Enix, donde interpretó a Cidolfus Telamon, uno de los personajes más queridos por la comunidad. También prestó su voz a Charles Vane en Assassin’s Creed IV: Black Flag y a Lorath en Diablo IV.

Ralph Ineson cautivó a los fanáticos de Final Fantasy XVI con su actuación impecable

Los 4 Fantásticos llegará a los cines el 25 de julio de 2025 y se espera que su rodaje inicie en algún momento de este verano. La dirección del proyecto corre por parte de Matt Shakma, mientras que el guion es responsabilidad de Eric Pearson, Ian Springer, Josh Friedman y Jeff Kaplan.

Pero cuéntanos, ¿te agrada que Ralph Ineson intérprete a Galactus en la nueva película del MCU? Déjanos leerte en los comentarios.

