¿Cuál es el Zelda favorito de Wes Ball? Esto es lo que dijo el director

Uno de los proyectos más esperados por los fans de The Legend of Zelda es la película live-action de la saga de Nintendo. Es muy poco lo que se sabe de ella y la comunidad sigue escarbando en cualquier declaración de sus responsables para encontrar alguna pista. Ahora, el director de la cinta fue cuestionado sobre cuál es su juego favorito y su respuesta sorprendió a todos.

El director es un fan más de la franquicia

Como seguramente sabes, el encargado del largometraje de The Legend of Zelda es Wes Ball, quien ha participado en producciones como The Maze Runner y más recientemente en El Reino del Planeta de los Simios.

Ahora, parece que el director estadounidense está preparándose para tomar su nueva misión con la película de The Legend of Zelda y fue en una entrevista reciente donde le preguntaron cuál es su juego favorito de la saga.

Wes Ball, the director of the live action Zelda movie, on his favorite Zelda game: pic.twitter.com/g2bjToy0Ph — IGN (@IGN) May 9, 2024

Como pudiste observar, fue en una breve plática con Ball en la alfombra roja de El Reino del Planeta de los Simios donde nuestros amigos de IGN le preguntaron sobre su juego favorito y decidió no responder después de pensarlo un momento.

¿Por qué el director no respondió la pregunta?

Cabe mencionar que Wes Ball quiso hablar de nuevo sobre esa situación debido a que recibió muchas críticas por la comunidad, quienes creyeron que tal vez no había jugado ningún título de la franquicia de Nintendo.

Sin embargo, la verdadera razón de su silencio fue que no quiso que sus palabras se malinterpretaran y que los seguidores de The Legend of Zelda pensaran que la película se basaría en su juego favorito.

“Tranquilos chicos. Soy uno de ustedes. Acabo de aprender de un hombre sabio; cuando se trata de Zelda, es mejor no decir nada ya que las cosas simplemente se malinterpretan. (Pero a juzgar por estos comentarios, eso probablemente sucederá pase lo que pase… cielos)”, dijo Ball en X.

Tendremos que esperar para conocer si la esperada película de Nintendo se inspirará en un juego en específico o si será una historia completamente nueva. Te invitamos a estar pendiente de otras noticias relacionadas con la saga en este enlace.

