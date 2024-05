Nintendo venderá el mejor coleccionable de Zelda, pero ya se agotó

Esta semana se cumple 1 año del lanzamiento de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Nintendo no había comentado si celebraría este acontecimiento, pero vaya que preparaba sorpresas y una de ellas fue la producción del mejor coleccionable de la franquicia que ningún fan querrá perderse, pero que lamentablemente se agotó al instante.

Nintendo anunció a finales del año pasado que se aliaría con Bandai Namco para producir la mejor réplica de la Espada Maestra (Master Sword), un arma y símbolo recurrente de la saga, por medio de su línea de juguetes y coleccionables PROPLICA.

Si bien ya ha habido otras réplicas de esta espada, ésta es la más atractiva, puesto que no sólo es de escala 1:1 (105 cm), sino que también cuenta con funciones de vibración y sonido (efectos especiales de ataque y 8 temas clásicos de la serie), aparte de que incluye su funda y un pedestal para exhibir la espada ya sea envainada o desenvainada.

El coleccionable costará ¥22,000 JPY (alrededor de $140 USD), sin contar gastos de envío e importación. A continuación puedes verlo en acción (vía Famitsu).

Así de fabulosa es la réplica de la Espada Maestra de The Legend of Zelda

La replica de la Espada Maestra de The Legend of Zelda ya se agotó

Desafortunadamente, como pasa en otros casos similares, este artículo de colección no se distribuirá oficialmente en México, por lo que los fans de la serie tendrían que encontrar una manera de importarlo por su cuenta.

Las malas noticias son que pese a que tiene un lanzamiento agendado para septiembre de 2024 y el periodo de preórdenes comenzó apenas el 10 de mayo, ya se agotaron en casi todas las tiendas en línea más importantes, como AmiAmi y Amazon Japan, por lo que conseguirla será una misión sumamente complicada si no se quiere pagar de más a revendedores.

Afortunadamente, la banda sonora de edición limitada de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom no se ha agotado.

