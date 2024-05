Prestigioso periodista comparte malas noticias para los fans de esta saga de PlayStation

PlayStation tiene bajo su cinturón una gran cantidad de franquicias icónicas: desde Uncharted hasta God of War. No obstante, muchas de estas propiedades intelectuales permanecen inactivas y sin dar señales de vida. Un rumor reciente emocionó a la comunidad, pero un importante y prestigioso periodista puso fin a la especulación.

Actualmente, Sucker Punch es recordado por las series InFAMOUS y Ghost of Tsushima. Pero antes de incursionar en grandes aventuras de mundo abierto, sorprendió a los jugadores de todo el mundo con una de las sagas más carismáticas del catálogo de PlayStation: Sly Cooper.

La última entrega de la famosa saga protagonizada por el mapache debutó en 2013, mientras que en 2010 se lanzó The Sly Trilogy, una colección que incluye los 3 primeros títulos. Desde entonces, la franquicia permanece inactiva y se desconoce si algún día regresará con un nuevo juego. Ante esto, un insider dio esperanza a la comunidad.

¿Un nuevo juego de Sly Cooper está en desarrollo? Jason Schreier lo desmiente

En un reciente video publicado en su canal de YouTube, el famoso insider Jeff Grubb habló sobre el supuesto PlayStation Showcase que, según rumores, se llevará a cabo muy pronto. Allí, platicó sobre los títulos que se podrían anunciar y especuló sobre la posibilidad de ver algo relacionado con Sly Cooper.

Si bien no tiene fuentes concretas que arrojen luz sobre el tema, el informante comenta que empezó a escuchar algunos rumores sobre el posible regreso de la franquicia de PlayStation. Si bien confiesa que gran parte de su comentario es mera especulación, cree que Sucker Punch trabaja en una nueva entrega, motivo por el que Ghost of Tsushima 2 aún no se anuncia.

Se desconoce si Sly Cooper regresará con una nueva entrega

Como era de esperar, los fanáticos se emocionaron y empezaron a soñar con el regreso de Sly Cooper; sin embargo, Jason Schreier, posiblemente la fuente más confiable de la industria de los videojuegos, abordó los comentarios recientes de Jeff Grubb y negó que el estudio desarrollador trabaje en 2 proyectos al mismo tiempo.

“No hay verdad en eso, lamento decirlo. Sucker Punch es un estudio de un solo proyecto. La razón por la que Ghost of Tsushima 2 aún no sale es porque los videojuegos AAA tardan entre 5 y 7 años en hacerse (Además, Sucker Punch es más pequeño que la mayoría de los otros desarrolladores de juegos AAA)”, comentó el prestigioso periodista.

En respuesta a un usuario en la sección de comentarios, Jason Schreier indica que verificó la información con 2 fuentes antes de compartir la publicación original. Dicho esto, vale la pena señalar que Sony aún no confirma oficialmente la secuela de Ghost of Tsushima.

Un nuevo juego de Sly Cooper no está en desarrollo, revela Jason Schreier

Aunque decepcionante, estas noticias no deberían sorprender a los fanáticos. En 2022, el estudio desarrollador confesó que nadie trabajaba en un nuevo juego de Sly Cooper o InFAMOUS.

Pero cuéntanos, ¿aún esperas el regreso de esta franquicia clásica de PlayStation? Déjanos leerte en los comentarios.

